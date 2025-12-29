Search here...

Demi Moore ja hänen tyttärensä pyjamiin pukeutuneina aiheuttavat sensaation tänä jouluna.

@demimoore/Instagram

Demi Moore säteilee joka esiintymisessään eleganssia ja luonnollista viehätysvoimaa. Jouluksi Hollywood-näyttelijä päätti vaihtaa punaisen maton asunsa viihtyisään lookiin. Kolmen tyttärensä – Rumerin, Scoutin ja Tallulah Willisin – ympäröimänä Demi Moore jakoi sarjan aivan ihastuttavia perhekuvia, joissa heillä kaikilla oli yllään samanlaiset juhlavat pyjamat.

Sydäntä lämmittävä perheenyhdistäminen

Instagramissa jaetussa julkaisussa Demi Moore tarjosi kurkistuksen perheen kodikkaaseen jouluun. Päivä oli täynnä naurua, eläimiä ja ihanan lämmintä talvitunnelmaa. Näyttelijätär ja hänen tyttärensä poseerasivat vierekkäin rakkaidensa ympäröiminä, kaikki pukeutuneina samanlaisiin punavalkoruutuisiin asuihin. Kohtauksen täydensi tontunhattu, joka toi leikkisän silauksen muuten sydäntä lämmittävään tunnelmaan.

Julkaisun kuvateksti "Ho Ho Ho... Koiria, ankkoja, pyjamia ja lunta 🐕🦆😴❄️" kiteyttää täydellisesti näistä kuvista huokuvan yksinkertaisuuden ja seurallisuuden hengen. Koirien, ankkojen ja lumen keskellä Mooren perhe asettaa etusijalle yhdessäolon ilon.

Ne ovat niin lähellä, että ne näyttävät kaksosilta

Internetin käyttäjiä hämmästytti Demi Mooren ja hänen tyttäriensä omituinen samankaltaisuus. Identtisine hymyineen, pitkine ruskeine hiuksineen ja läheisine ystävineen nämä neljä naista tuntuvat kirjaimellisesti toistensa kopioilta. Julkaisun alle tulvi ylistäviä kommentteja: "Täydelliset kaksoset!" tai "Viehätysvoima on geeneissä!"

Kolme nuorta naista, jotka ovat syntyneet Demin edellisestä avioliitosta Bruce Willisin kanssa, säilyttävät läheiset perhesiteet jopa vanhempiensa eron jälkeen. Vaikka näyttelijä ei ole valokuvissa, Demi ja Bruce pysyvät yhtenäisinä lastensa ympärillä, ja side on vahvistunut entisestään näyttelijän dementiadiagnoosin jälkeen, jota Demi Moore on tukenut myötätuntoisesti.

Joulu täynnä makeutta ja rauhaa

Mainoskiertueiden ja glamouriesiintymisten lomassa Demi Moore näyttää nauttivan jokaisesta hiljaisesta hetkestä perheensä kanssa. Kiireisen vuoden jälkeen näyttelijätär pitää ansaittua taukoa todistaakseen, että hän osaa loistavasti tasapainotella julkisen elämän ja perhe-elämän.

Olipa kyseessä sitten pyjama tai juhlamekko, Demi Moore ilmentää ainutlaatuista rentoa eleganssia – vilpitöntä yksinkertaisuutta, joka on hänen suurin viehätyksensä.

