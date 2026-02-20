Search here...

50-vuotias Charlize Theron rikkoo hiljaisuuden Hollywoodissa tapahtuneesta "hyväksymättömästä käytöksestä".

Léa Michel
@charlizeafrica/Instagram

Charlize Theron pohtii Hollywood-uraansa ja tuomitsee "hyväksymättömät käytöstavat", joita hän ei enää nykyään sietäisi. Äskettäisessä AnOther- lehden haastattelussa eteläafrikkalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli puhuu avoimesti alan seksismistä, tarpeestaan saada takaisin hallinta ja siitä, miten hän nyt lähestyy ammattiaan.

Vapautunut ääni

Charlize Theron kertoo kokeneensa nöyryytystä ja epäkunnioitusta kuvauspaikoilla uransa alkuaikoina mallina ja myöhemmin näyttelijänä. Hän kuvailee koekuvauksia, elokuvakuvauksia ja valokuvauksia, joissa jotkut ohjaajat tai valokuvaajat omaksuivat aggressiivisia tai tunkeilevia asenteita, joita hän nyt kutsuu käytökseksi, "jota ei voi enää sietää". Hän esimerkiksi uskoutuu joutuneensa äskettäin nuhtelemaan valokuvaajaa, joka kosketti häntä varoittamatta tekosyyllä vaatteidensa korjaamiseksi, elettä, jota hän nyt kieltäytyy sietämästä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Charlize Theronin (@charlizeafrica) jakama julkaisu

"Pokaali":sta naiseen, joka valitsee

Charlize Theron selittää myös, että 1990-luvulla ainoa tapa "menestyä" tarkoitti usein koristeellisen naisen roolin hyväksymistä. Hän kertoo nähneensä ympärillään olevien näyttelijöiden tekevän kolme elokuvaa ennen kuin heitä pidettiin "kertakäyttöisinä", mikä sai hänet jo varhain miettimään "pitkäikäisyyden strategiaa". Hänen pakkomielteensä, hän sanoo, oli yllättää elokuvateollisuus ja todistaa, että häneen projisoidun vaalean imagon takana oli "enemmän kuin sitä": "Olen aikuinen nainen. Haluan hallita omaa taiteellista kohtaloani."

Tuota saadaksesi hallinnan takaisin

Charlize Theron korostaa tuottajan uran tärkeyttä noin 25 vuotta sitten, aikana, jolloin näyttelijöitä ei otettu kunnolla tuossa roolissa. Elokuvanteon kulissien takaisista asioista kiehtovana hän halusi olla mukana kaikessa: ohjaajien valinnassa, käsikirjoituksessa, editoinnissa, näyttelijöiden ohjaamisessa, voidakseen omien sanojensa mukaan "hieman hallita" omaa taiteellista kohtaloaan. Hän selittää, että hän näkee työnsä nyt kahtena osana: "haavoittuvana ja herkkänä" näyttelijänä ja tuottajana, joka suojelee tätä haavoittuvuutta ja puolustaa elokuvien laatua 9 000 metrin korkeudesta.

Vanheneminen, vastustaminen ja vallitsevan tilanteen jatkuva haastaminen

Charlize Theron kieltäytyy pelkäämästä ikääntymistä, mutta tunnustaa toimintaelokuvien kuvausten, kuten tulevan elokuvansa "Apex", aiheuttamat fyysiset haasteet. Hän kertoo venyttäneensä kehonsa äärirajoille ja päättäneensä elokuvan jopa leikkausta vaativilla vammoilla, tinkimättä kuitenkaan sitoutumisestaan autenttisuuteen ja realismiin. Hänelle haasteena tekoälyn ja sisällön standardoinnin aikakaudella on jatkaa sellaisten teosten luomista, jotka haastavat, vaativat keskittymistä ja kuvaavat naisia kaikessa emotionaalisessa monimutkaisuudessaan, kaukana kliseistä ja rauhoittavista stereotypioista.

Charlize Theron käyttää lopulta asemaansa puhuakseen siitä, minkä monet ovat pitkään vaienneet: Hollywoodin arkipäivän väkivallasta, naisiin kohdistuvasta paineesta ja heidän tarpeestaan saada takaisin hallinta omiin tarinoihinsa. Suorapuheisuutensa, sitoutumisensa tuottajana ja roolivalintonsa kautta hän on vakiinnuttanut asemansa nykyelokuvan merkittävänä äänenä enemmän kuin koskaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Cindy Crawford juhlii 60-vuotissyntymäpäiväänsä 1990-luvun tyylillä.
Article suivant
"Kissansilmillään" tämän laulajan tyyli lumoaa fanit

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Meidät aina sekoitetaan toisiimme": Näiden kahden näyttelijättären samankaltaisuus ajaa internetin käyttäjät villiintymään

Kaksi nousevaa amerikkalaista näyttelijättärää, Shailene Woodley ja Grace Van Patten, herättävät huomiota huomattavan samankaltaisuutensa vuoksi, mikä hämmentää faneja....

"Kissansilmillään" tämän laulajan tyyli lumoaa fanit

Kissamaiset silmät, joita korostaa rajauskynänsively, lumoaa Daniela Avanzini, amerikkalaisen tyttöbändin Katseye jäsen, fanejaan Instagramissa. Perulainen laulaja jakoi hiljattain...

Cindy Crawford juhlii 60-vuotissyntymäpäiväänsä 1990-luvun tyylillä.

Cindy Crawford todistaa jälleen kerran, ettei tyylillä ole ikärajaa. Mallisto-ikoni juhli syntymäpäiväänsä ajattomalla eleganssilla palaamalla 1990-luvun tyyliin –...

22-vuotias Millie Bobby Brown julkaisi henkilökohtaisen kuvan, joka herättää reaktioita.

Millie Bobby Brown jatkaa kasvamistaan julkisuudessa. Juhlistaakseen syntymäpäiväänsä brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja jakoi hiljattain henkilökohtaisen kuvan, joka...

Tämä malli osoittaa persoonallisuuttaan catwalkilla ja kiehtoo sosiaalisessa mediassa.

Viimeisimmän New Yorkin muotiviikon aikana ilmeikäs catwalk-esiintyminen herätti huomiota paljon muotifanien ulkopuolellakin. Malli Summer Dirx erottui joukosta itsevarmalla...

Esityksensä jälkeen laulaja on kohdannut "lihavuutta häpäiseviä" hyökkäyksiä verkossa.

Amerikkalaisen tyttöbändin Fifth Harmonyn entinen ikoninen jäsen Lauren Jauregui on kohdannut verkossa vihan aaltoa esiintymisensä jälkeen Rion karnevaaleilla....

© 2025 The Body Optimist