50-vuotias Charlize Theron rikkoo hiljaisuuden Hollywoodissa tapahtuneesta "hyväksymättömästä käytöksestä".

Charlize Theron pohtii Hollywood-uraansa ja tuomitsee "hyväksymättömät käytöstavat", joita hän ei enää nykyään sietäisi. Äskettäisessä AnOther- lehden haastattelussa eteläafrikkalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli puhuu avoimesti alan seksismistä, tarpeestaan saada takaisin hallinta ja siitä, miten hän nyt lähestyy ammattiaan.

Vapautunut ääni

Charlize Theron kertoo kokeneensa nöyryytystä ja epäkunnioitusta kuvauspaikoilla uransa alkuaikoina mallina ja myöhemmin näyttelijänä. Hän kuvailee koekuvauksia, elokuvakuvauksia ja valokuvauksia, joissa jotkut ohjaajat tai valokuvaajat omaksuivat aggressiivisia tai tunkeilevia asenteita, joita hän nyt kutsuu käytökseksi, "jota ei voi enää sietää". Hän esimerkiksi uskoutuu joutuneensa äskettäin nuhtelemaan valokuvaajaa, joka kosketti häntä varoittamatta tekosyyllä vaatteidensa korjaamiseksi, elettä, jota hän nyt kieltäytyy sietämästä.

"Pokaali":sta naiseen, joka valitsee

Charlize Theron selittää myös, että 1990-luvulla ainoa tapa "menestyä" tarkoitti usein koristeellisen naisen roolin hyväksymistä. Hän kertoo nähneensä ympärillään olevien näyttelijöiden tekevän kolme elokuvaa ennen kuin heitä pidettiin "kertakäyttöisinä", mikä sai hänet jo varhain miettimään "pitkäikäisyyden strategiaa". Hänen pakkomielteensä, hän sanoo, oli yllättää elokuvateollisuus ja todistaa, että häneen projisoidun vaalean imagon takana oli "enemmän kuin sitä": "Olen aikuinen nainen. Haluan hallita omaa taiteellista kohtaloani."

Tuota saadaksesi hallinnan takaisin

Charlize Theron korostaa tuottajan uran tärkeyttä noin 25 vuotta sitten, aikana, jolloin näyttelijöitä ei otettu kunnolla tuossa roolissa. Elokuvanteon kulissien takaisista asioista kiehtovana hän halusi olla mukana kaikessa: ohjaajien valinnassa, käsikirjoituksessa, editoinnissa, näyttelijöiden ohjaamisessa, voidakseen omien sanojensa mukaan "hieman hallita" omaa taiteellista kohtaloaan. Hän selittää, että hän näkee työnsä nyt kahtena osana: "haavoittuvana ja herkkänä" näyttelijänä ja tuottajana, joka suojelee tätä haavoittuvuutta ja puolustaa elokuvien laatua 9 000 metrin korkeudesta.

Vanheneminen, vastustaminen ja vallitsevan tilanteen jatkuva haastaminen

Charlize Theron kieltäytyy pelkäämästä ikääntymistä, mutta tunnustaa toimintaelokuvien kuvausten, kuten tulevan elokuvansa "Apex", aiheuttamat fyysiset haasteet. Hän kertoo venyttäneensä kehonsa äärirajoille ja päättäneensä elokuvan jopa leikkausta vaativilla vammoilla, tinkimättä kuitenkaan sitoutumisestaan autenttisuuteen ja realismiin. Hänelle haasteena tekoälyn ja sisällön standardoinnin aikakaudella on jatkaa sellaisten teosten luomista, jotka haastavat, vaativat keskittymistä ja kuvaavat naisia kaikessa emotionaalisessa monimutkaisuudessaan, kaukana kliseistä ja rauhoittavista stereotypioista.

Charlize Theron käyttää lopulta asemaansa puhuakseen siitä, minkä monet ovat pitkään vaienneet: Hollywoodin arkipäivän väkivallasta, naisiin kohdistuvasta paineesta ja heidän tarpeestaan saada takaisin hallinta omiin tarinoihinsa. Suorapuheisuutensa, sitoutumisensa tuottajana ja roolivalintonsa kautta hän on vakiinnuttanut asemansa nykyelokuvan merkittävänä äänenä enemmän kuin koskaan.