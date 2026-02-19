Esityksensä jälkeen laulaja on kohdannut "lihavuutta häpäiseviä" hyökkäyksiä verkossa.

Amerikkalaisen tyttöbändin Fifth Harmonyn entinen ikoninen jäsen Lauren Jauregui on kohdannut verkossa vihan aaltoa esiintymisensä jälkeen Rion karnevaaleilla. Energisestä lavaesiintymisestään ja kehopositiivisuudestaan tunnettu laulaja kohtaa myrkyllistä naisvihaa, johon sekoittuu kritiikkiä hänen fysiikkaansa kohtaan, muuttaen juhlan hetken syrjiväksi kiistaksi.

Voimakas ja hämmentävä esitys

Rion karnevaalien aikana Lauren Jauregui sytytti lavan liekkeihin vartalonmyötäisellä asullaan ja rohkealla koreografialla tehden kehostaan työkalun täydelliseen itseilmaisuun. Tämä taiteellinen vapaus muuttui valitettavasti nopeasti painajaiseksi sosiaalisessa mediassa: "Et voi tunnistaa häntä", "Hän on valtava!" Nämä hyökkäykset muistuttavat vartalohäpeää, josta ovat kärsineet esimerkiksi kanadalais-portugalilainen laulaja-lauluntekijä Nelly Furtado.

Nämä kommentit eivät koske vain hänen painoaan tai vartaloaan: ne hyökkäävät häntä vastaan ihmisenä, hänen lahjakkuuttaan ja hänen oikeuttaan vallata tilaa. Se on rasvafobian ja seksismin cocktail, joka normalisoi sanallisen väkivallan naisia kohtaan, jotka eivät noudata Ozempicin tai nykyisten muotitrendien ajamia ultralaihuusstandardeja.

Yhä suvaitsemattoman yhteiskunnan kieltäminen

Kontekstissa, jossa kehopositiivisuus näytti yleistyvän, nämä reaktiot korostavat edistyksen haurautta. Gabrielle Deydier, kirjan "On achève bien les grosses" (Viimeistellään lihavat naiset hyvin) kirjoittaja, selittää: epänormaalien vartaloiden näkyvyys kasvaa, mutta viha jatkuu, varsinkin kun plus-kokoinen nainen uskaltaa esiintyä itsevarmasti. Biseksuaaliaktivisti Lauren on joutunut näiden ristiriitaisten hyökkäysten kohteeksi. Onneksi vastahyökkäys on muotoutumassa: fanit ja internetin käyttäjät puolustavat häntä kiivaasti, kutsuvat häntä "kuningattareksi" ja tuomitsevat nämä "naisia vihaavat absurdiudet".

Taiteilija, joka kieltäytyy vaientamasta

Lauren Jauregui, jonka käheä ja kypsä ääni löydettiin X Factorista, on aina kääntänyt vastoinkäymiset vahvuudeksi – Fifth Harmonysta yhteiskuntatietoiseen soolouraansa. Tämän myrskyn edessä hän ilmentää vastarintaa: hänen kehonsa ei ole vika, vaan kannanotto. Tämä kritiikki, kaukana murtamisesta, korostaa kiireellistä tarvetta keskustella rasvafobiasta, jota on vielä kaukana kitkemisestä musiikkiteollisuudessa ja sen ulkopuolella.

Lauren Jaureguin tapaus paljastaa viime kädessä kuilun osallistavan retoriikan ja sosiaalisen median karun todellisuuden välillä. Milloin näemme tilanteen, jossa taiteilijoita arvioidaan heidän taiteensa, ei painonsa, perusteella? Hänen rohkeutensa intersektionaalisen rasvafobian edessä on inspiroivaa: muutos saavutetaan valtaamalla tila ilman kompromisseja.