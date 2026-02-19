Search here...

Esityksensä jälkeen laulaja on kohdannut "lihavuutta häpäiseviä" hyökkäyksiä verkossa.

Léa Michel
@laurenjauregui/Instagram

Amerikkalaisen tyttöbändin Fifth Harmonyn entinen ikoninen jäsen Lauren Jauregui on kohdannut verkossa vihan aaltoa esiintymisensä jälkeen Rion karnevaaleilla. Energisestä lavaesiintymisestään ja kehopositiivisuudestaan tunnettu laulaja kohtaa myrkyllistä naisvihaa, johon sekoittuu kritiikkiä hänen fysiikkaansa kohtaan, muuttaen juhlan hetken syrjiväksi kiistaksi.

Voimakas ja hämmentävä esitys

Rion karnevaalien aikana Lauren Jauregui sytytti lavan liekkeihin vartalonmyötäisellä asullaan ja rohkealla koreografialla tehden kehostaan työkalun täydelliseen itseilmaisuun. Tämä taiteellinen vapaus muuttui valitettavasti nopeasti painajaiseksi sosiaalisessa mediassa: "Et voi tunnistaa häntä", "Hän on valtava!" Nämä hyökkäykset muistuttavat vartalohäpeää, josta ovat kärsineet esimerkiksi kanadalais-portugalilainen laulaja-lauluntekijä Nelly Furtado.

Nämä kommentit eivät koske vain hänen painoaan tai vartaloaan: ne hyökkäävät häntä vastaan ihmisenä, hänen lahjakkuuttaan ja hänen oikeuttaan vallata tilaa. Se on rasvafobian ja seksismin cocktail, joka normalisoi sanallisen väkivallan naisia kohtaan, jotka eivät noudata Ozempicin tai nykyisten muotitrendien ajamia ultralaihuusstandardeja.

@souzaya29 Mutta video, joka kuvasi esityksen! Ela na minha frente! Meu amor todinho. @Lauren Jauregui #laurenjauregui #lauren #fifthharmony #popline #riodejaneiro ♬ som original - souzaya29

Yhä suvaitsemattoman yhteiskunnan kieltäminen

Kontekstissa, jossa kehopositiivisuus näytti yleistyvän, nämä reaktiot korostavat edistyksen haurautta. Gabrielle Deydier, kirjan "On achève bien les grosses" (Viimeistellään lihavat naiset hyvin) kirjoittaja, selittää: epänormaalien vartaloiden näkyvyys kasvaa, mutta viha jatkuu, varsinkin kun plus-kokoinen nainen uskaltaa esiintyä itsevarmasti. Biseksuaaliaktivisti Lauren on joutunut näiden ristiriitaisten hyökkäysten kohteeksi. Onneksi vastahyökkäys on muotoutumassa: fanit ja internetin käyttäjät puolustavat häntä kiivaasti, kutsuvat häntä "kuningattareksi" ja tuomitsevat nämä "naisia vihaavat absurdiudet".

Taiteilija, joka kieltäytyy vaientamasta

Lauren Jauregui, jonka käheä ja kypsä ääni löydettiin X Factorista, on aina kääntänyt vastoinkäymiset vahvuudeksi – Fifth Harmonysta yhteiskuntatietoiseen soolouraansa. Tämän myrskyn edessä hän ilmentää vastarintaa: hänen kehonsa ei ole vika, vaan kannanotto. Tämä kritiikki, kaukana murtamisesta, korostaa kiireellistä tarvetta keskustella rasvafobiasta, jota on vielä kaukana kitkemisestä musiikkiteollisuudessa ja sen ulkopuolella.

Lauren Jaureguin tapaus paljastaa viime kädessä kuilun osallistavan retoriikan ja sosiaalisen median karun todellisuuden välillä. Milloin näemme tilanteen, jossa taiteilijoita arvioidaan heidän taiteensa, ei painonsa, perusteella? Hänen rohkeutensa intersektionaalisen rasvafobian edessä on inspiroivaa: muutos saavutetaan valtaamalla tila ilman kompromisseja.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Syntymäpäivälahjaksi Paris Hilton pukeutui "ranta-Barbie"-tyyliin.
Article suivant
Tämä malli osoittaa persoonallisuuttaan catwalkilla ja kiehtoo sosiaalisessa mediassa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä malli osoittaa persoonallisuuttaan catwalkilla ja kiehtoo sosiaalisessa mediassa.

Viimeisimmän New Yorkin muotiviikon aikana ilmeikäs catwalk-esiintyminen herätti huomiota paljon muotifanien ulkopuolellakin. Malli Summer Dirx erottui joukosta itsevarmalla...

Syntymäpäivälahjaksi Paris Hilton pukeutui "ranta-Barbie"-tyyliin.

Amerikkalainen liikenainen ja mediapersoona Paris Hilton juhli 45-vuotissyntymäpäiviään 17. helmikuuta 2026 unelmarannalla Turks- ja Caicossaarilla, vaaleanpunaisen ja kalifornialaisen...

"Se on liian outoa": Tämä Zendayan ja Robert Pattinsonin valokuvaus on yllättävä

Elokuvan "The Drama" tähtikaksikko Zendaya ja Robert Pattinson herättivät kohua ultrakonseptuaalisella kuvauksellaan Interview Magazinelle (maaliskuu 2026). Psykologisen trillerin...

67-vuotias Madonna esiintyy kumppaninsa kanssa kuvissa, jotka aiheuttavat kohua.

Madonna jatkaa perinteiden uhmaamista jakamalla sarjan ystävänpäiväkuvia 29-vuotiaan kumppaninsa Akeem Morrisin rinnalla. Nämä kuvat sytyttivät nopeasti sosiaalisen median...

Tämä "Money Heist" -sarjan näyttelijä ilmoittaa esikoisensa syntymästä

Úrsula Corberó nousi kansainväliseen kuuluisuuteen roolistaan Tokiona elokuvassa "Money Heist" (La Casa de Papel), ja hänen elämässään alkaa...

Tämä näyttelijä käyttää rahojaan maksaakseen salaa tuntemattomien ihmisten lääkärilaskuja.

Sitcom-faneille tuttu Kunal Nayyar, joka tunnetaan Rajesh Koothrappalia näyttelevänä sarjassa "Rilli huurussa", nousi hiljattain otsikoihin syystä, joka on...

© 2025 The Body Optimist