Cindy Crawford juhlii 60-vuotissyntymäpäiväänsä 1990-luvun tyylillä.

Cindy Crawford todistaa jälleen kerran, ettei tyylillä ole ikärajaa. Mallisto-ikoni juhli syntymäpäiväänsä ajattomalla eleganssilla palaamalla 1990-luvun tyyliin – vuosikymmeneltä, joka teki hänestä maailmanlaajuisen supertähden.

Juhla, jota leimaa tyylikäs nostalgia

Amerikkalainen malli aloitti juhlallisuutensa kauneusbrändinsä kuvauksilla Santa Monicassa. Sähköisen violettiin silkkiseen slip-mekkoon pukeutuneena hän lumosi faninsa välittömästi. Tämä muotivalinta toi mieleen supermallien aikakauden kauneimmat asut, aistillisuuden ja yksinkertaisuuden yhdistelmän. Instagramissa julkaistut kuvat tuovat mieleen mallin häikäisevät alkukaudet 1990-luvulla – vuosikymmenen, jolloin slip-mekko hallitsi punaisia mattoja ja lehtien kansia.

Kaksijakoinen ilme, jossain eleganssin ja luonnollisuuden välimaastossa

Kuvausten loppuajaksi Cindy Crawford vaihtoi silkkimekkonsa paljon rennompaan asuun: valkoiseen neulepuseroon, joka oli sujautettu korkeavyötäröisten, haalistuneiden farkkujen sisään. Tämä paluu rennon tyylikkääseen tyyliin kuvaa täydellisesti tasapainoa, jota hän on aina pitänyt yllä hienostuneisuuden ja helposti lähestyttävyyden välillä. Olipa kyseessä sitten hänen tavaramerkikseen muodostunut runsas föönattu kampaus tai vapaasti hulmuava hiustyyli, supermalli esitteli säteilevän meikkilookin, joka heijasteli vuosikymmenten ajan edustamaansa kalifornialaista tyyliä.

Lyhyesti sanottuna Cindy Crawford päätti juhlia syntymäpäiväänsä samalla tavalla kuin hän eli uraansa: tyylikkäästi, modernilla tavalla ja ripauksella nostalgiaa. Juhlimalla tätä syntymäpäivää eloisassa violetissa värissä hän lähettää selkeän viestin: karismalla ei ole viimeistä käyttöpäivää – jos joku vielä epäili sitä.