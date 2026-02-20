"Meidät aina sekoitetaan toisiimme": Näiden kahden näyttelijättären samankaltaisuus ajaa internetin käyttäjät villiintymään

Kaksi nousevaa amerikkalaista näyttelijättärää, Shailene Woodley ja Grace Van Patten, herättävät huomiota huomattavan samankaltaisuutensa vuoksi, mikä hämmentää faneja. Äskettäisessä haastattelussa "Divergent"-tähti itse kutsui Grace Van Pattenia "kaksoseksi" ja vahvisti, että he molemmat pitävät näitä toistuvia sekaannuksia huvittavina.

Yhtäläisyys, joka juontaa juurensa aikaan, jolloin se on edelleen olemassa.

Shailene Woodleylla ja Grace Van Pattenilla on laineikkaat ruskeat hiukset ja ilkikurinen hymy, jotka tekevät heistä lähes identtisiä valokuvissa. ”Paradise”-sarjan toisen kauden mainosten aikana Shailene nauroi, kun toimittaja kysyi: ”Kutsumme toisiamme ’Hei kaksoset!’ joka kerta, kun näemme toisemme, koska kaikki huomaavat sen. Meidät sekoitetaan toisiimme koko ajan .” ”Tell Me Lies” -sarjan tähti Grace oli jo vitsannut asiasta ” Call Her Daddy ” -podcastissa ja myöntänyt, että hänet sekoitettiin usein Shaileneen hänen alkuaikoinaan.

Fanit villiintyvät sosiaalisessa mediassa

Internet räjähti reaktioista: "Kun näin Gracen ensimmäisen kerran, luulin hänen olevan Shailene", kirjoitti eräs käyttäjä, kun taas toinen ehdotti: "Heidän pitäisi näytellä siskoja!" Haastatteluvideoleikkeet tulvivat kommentteihin lauseilla, kuten "He ovat niin samanlaisia, että se on hullua" tai "Grace on Shailene 10 vuotta sitten". Tämä samankaltaisuus huvitti yhtä paljon kuin kiehtoikin, mikä lisäsi molempien näyttelijöiden näkyvyyttä.

No me digan que no hay un parecido entre Grace van patten y shailene woodley SON IGUALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28. tammikuuta 2026

Rinnakkaiset ja lupaavat urat

Shailene Woodley, 2010-luvun ikoni sarjoista "Divergent" ja "The Fault in Our Stars", valmistelee paluutaan sarjassa "Paradise". Grace Van Patten puolestaan on menestys sarjassa "Tell Me Lies", joka peruttiin kolmen kauden jälkeen, mutta joka jätti pysyvän vaikutuksen. Fyysisten yhtäläisyyksien lisäksi näyttelijättärillä on myös yhteinen intensiivinen näyttelijätyyli, joka suosii haavoittuvuutta hienostuneisuuden sijaan.

Shailene Woodley on vakiinnuttanut asemansa sukupolvensa kasvona esittämällä sankarittaria, jotka ovat sekä sitkeitä että syvästi inhimillisiä, kaukana perinteisistä Hollywood-arkkityypeistä. Grace Van Patten puolestaan jatkaa tätä perinnettä samalla kun se myös päivittää sitä. Heidän menestyksensä todistavat yleisön halusta kasvoille, jotka tuntuvat tutuilta ja siten syvästi uskottavilta.

Lyhyesti sanottuna Shailene Woodleyn ja Grace Van Pattenin samankaltaisuus ylittää sukupolvien mittaiset näyttelijät ja luo odottamattoman viraaliilmiön. Todiste siitä, että joskus pelkkä vilkaisu voi yhdistää kaksi kykyä ja sytyttää internetin liekkeihin!