"Tuhosin elämäni": Tämä country-laulaja paljastaa katuneensa avioliittoaan ensimmäisestä yöstä lähtien

Amerikkalainen country-laulaja-lauluntekijä Carly Pearce antoi avoimen haastattelun toimittaja David Begnaudin juontamassa podcastissa "The Person Who Believed in Me ". Hän puhui avoimesti lyhyestä avioliitostaan amerikkalaisen country-laulaja-lauluntekijän Michael Rayn kanssa, joka alkoi lokakuussa 2019 ja päättyi avioeroon kesäkuussa 2020, vain kahdeksan kuukautta myöhemmin.

Hääiltana alkanut oivallus

Hänen todistuksensa ytimessä on voimakas ilmestys: Carly Pearce toteaa tienneensä jo vihkimisillasta lähtien, ettei hänen avioliittonsa toimisi. "Joskus vain tietää, milloin jokin ei ole niin kuin sen pitäisi olla. Luulen, että kaikki elämässäni tiesivät, että olin tehnyt suuren virheen", hän uskoutuu. Kysyttäessä, miksi hän ylipäätään meni häihin, hän selittää löytäneensä entisestä aviomiehestään toisen puolen aivan liian myöhään.

Avioero hyväksyttiin painostuksesta huolimatta

Carly Pearce selittää hämmästyttävän selkeästi kieltäytyneensä jäämästä tähän lumeavioliittoon. ”En jäänyt, koska yhteiskunta sanoi, että minun pitäisi. En jäänyt, koska olin julkisuuden henkilö. Olin valmis”, hän toteaa. Ja lisää aseistariisuvalla voimalla: ”Tajusin hyvin nopeasti, etten ansainnut sitä, ja tuhosin elämäni päästäkseni siitä pois.” Lausunto, jonka takana hän seisoo täysin.

Musiikki väylänä

Selviytyäkseen tästä ajanjaksosta Carly Pearce kääntyi taiteensa puoleen. Vuonna 2021 hän julkaisi albumin "29", jolla kuusi kappaletta käsittelee suoraan hänen avioeronsa jälkimaininkeja. "En ole kovin hyvä kommunikoimaan tosielämässä. Joten kirjoitin kuusi erittäin intensiivistä kappaletta tästä tarinasta", hän selittää. Hänen yllätyksekseen nämä kappaleet saivat laajan resonanssin yleisön keskuudessa osoittaen, että se oli myös monien muiden tarina.

Tämän todistuksen kautta Carly Pearce tarjoaa harvinaisen ja vivahteikkaan näkökulman. Jakamalla julkisesti nämä elämänsä vaiheet hän avaa keskustelua monimutkaisista henkilökohtaisista matkoista.