Tyttärensä syntymän jälkeen Hailee Steinfeld jakaa mietteitään synnytyksen jälkeisestä ajastaan.

Muutama viikko esikoisensa syntymän jälkeen amerikkalainen näyttelijä Hailee Steinfeld päätti puhua avoimesti uudesta elämästään äitinä. Henkilökohtaisessa uutiskirjeessään "Beau Society" jaetussa kirjoituksessa hän puhuu harvinaisen rehellisesti ensimmäisistä viikoista synnytyksen jälkeen. Hänen viestinsä ytimessä on itsensä myötätunnon tärkeys ja tarve tunnustaa naisten synnytyksen jälkeinen haavoittuvuus – ajanjakso, joka liian usein unohdetaan.

Hänen uutiskirjeessään jaettu suositus

SAG-näyttelijöiden lakon aikana vuonna 2023 lanseeratusta "Beau Society" -uutiskirjeestä on kuukausien varrella tullut Hailee Steinfeldille henkilökohtainen ja lämmin tila ilmaista itseään. Hän jakaa säännöllisesti reseptejä, pohdintoja arjesta, kulttuurisuosikkeja ja nyt kokemuksiaan uutena äitinä. Tämä uusin kirjoitus, joka on kirjoitettu vain muutama viikko vauvan syntymän jälkeen, on tilaajille osoitetun kirjeen muodossa, jossa hän tarjoaa rauhallisen ja vilpittömän näkökulman.

Lempeys, ensimmäisten viikkojen tunnuslause

Viestissään Hailee Steinfeld korostaa uusien äitien tarvetta omaksua "äärimmäisen itsestä huolehtimisen" asenne. "Olen vielä tuossa alkuvaiheessa, ja minun on muistutettava itseäni olemaan hyvin hellä itselleni kaikin tavoin: fyysisesti, henkisesti, ravitsemuksellisesti, hengellisesti", hän uskoutuu. Tämä yksinkertainen ja yleismaailmallinen vetoomus lempeyteen resonoi erityisen voimakkaasti aikana, jolloin monet uudet äidit asettavat itselleen huomattavaa painetta "toipuakseen" nopeasti raskauden jälkeen ja palatakseen niin sanottuun normaaliin elämään.

Ayurvedan ja äidin ruokakulttuurin panos

Hailee Steinfeld jakaa myös neuvoja, joita hän sai synnytyskumppaniltaan doulaltaan. Perinteisen intialaisen lääketieteen, Ayurvedan, inspiroimana hänen doulansa suositteli lämpimiä ruokia toipumisensa aikana ruoansulatuksen ja ravinteiden imeytymisen edistämiseksi. Hailee Steinfeld muistelee lämmöllä oman äitinsä valmistamaa albondigas-keittoa, jota hän kuvailee "yhtä kauniiksi katsella kuin herkulliseksi syödä". Tämä sydäntä lämmittävä perheen yhteinen hetki muistuttaa siitä, kuinka tärkeitä perhe ja ystävät ovat äitiyteen siirtymisen aikana.

Hakuteos

Näyttelijä jakoi myös juuri lukemansa kirjan: Heng Oun kirjan "The First 40 Days", joka on omistettu erityisesti naisten tarvitsemalle hoidolle ensimmäisten 40 päivän aikana synnytyksen jälkeen. Hailee Steinfeld uskoutui, että jokainen kirjan sana resonoi hänessä syvästi. Hän lainasi erityisesti yhtä kohtaa, joka kosketti häntä: "Vielä 40 päivää synnytyksen jälkeen äiti on edelleen erittäin haavoittuvassa tilassa. Ihmiset ymmärtävät tämän vauvan osalta, mutta he eivät ymmärrä sitä äidin itsensä osalta." Tämä lause, jonka hän halusi jakaa julkisesti, toimii ratkaisevana muistutuksena todellisuudesta, joka jää edelleen liian usein huomiotta.

Nuoren äidin haavoittuvuuden tunnistaminen

Ravitsemusneuvojen lisäksi Hailee Steinfeldin viesti on voimakas vetoomus uusien äitien erityistarpeiden tunnustamisen puolesta. Hänen harkitut ja lämpimät sanansa auttavat rikkomaan synnytyksen jälkeistä aikaa ympäröivän, joskus ahdistavan hiljaisuuden ja muistuttavat meitä siitä, että siirtyminen äitiyteen ei rajoitu lapsen syntymään. Se sisältää myös syvällisen muutoksen, sekä fyysisen että emotionaalisen, joka ansaitsee omaksua kärsivällisesti, ystävällisesti ja tuella.

Elämänvaihe, joka resonoi syvästi uuden luvun kanssa

Tämä henkilökohtainen avautuminen tapahtuu näyttelijättären uran käännekohtana. Ensimmäisen raskautensa jälkeen Hailee Steinfeld jakoi hiljattain Bustle-lehden haastattelussa tunteensa "naiseuden täysipainoisesta omaksumisesta". Hänen viimeisin roolinsa Ryan Cooglerin ohjaamassa ja Michael B. Jordanin tähdittämässä elokuvassa "Sinners" tuli aikaan, jota hän itse kuvailee ihanteelliseksi. "Kaikella on tarkoituksensa. Ajoitus on kaikki kaikessa", hän totesi ja korosti, että tämä hedelmällinen ammatillinen ajanjakso osuu yksiin merkittävän henkilökohtaisen virstanpylvään kanssa.

Jakamalla äitiytensä ensimmäiset viikot näin avoimesti Hailee Steinfeld tarjoaa lukijoilleen harvinaisen ja vilpittömän kertomuksen. Hänen sanansa, sekä tietoon perustuvat että lempeät, auttavat korostamaan usein laiminlyötyä vaihetta äidin matkalla: aikaa, jolloin vauvan saapumisen jännityksen jälkeen uuden äidin on myös otettava aikaa yhteyden uudelleen luomiseen itseensä, rakennettava elämänsä uudelleen ja annettava itselleen lupa hidastaa tahtia.