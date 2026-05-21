Pitkässä punaisessa mekossaan Adriana Karembeu herättää kaikkien katseet punaisella matolla.

Léa Michel
@adrianakarembeusklenarikova / Instagram

79. Cannesin elokuvajuhlat (12.–23. toukokuuta 2026) olivat erityisen eloisat kilpailun ulkopuolisen elokuvan "De Gaullen taistelu: Rautakausi" näytöksen ansiosta. Punaisella matolla nähtyjen monien julkkisten joukossa slovakialainen malli, näyttelijä ja televisiojuontaja Adriana Karembeu herätti erityistä huomiota. Ranskan mediakentässä tuttu kasvo hän valitsi näyttävän asun yhdistämällä pitkän punaisen mekon rohkeaan platinanväriseen kampaukseen.

Pitkä, kirkkaanpunainen mekko

Tämän esiintymisen keskipisteenä oli Adriana Karembeun pitkä punainen mekko, joka erottui yhtenä illan silmiinpistävimmistä värivalinnoista. Tämä eloisa, ajaton ja dramaattinen sävy on Cannesin punaisen maton klassikko, jossa se välittää sekä itsevarmuutta että eleganssia. Sen laskeutuva, lattiaan ulottuva helma pidensi harmonisesti hänen siluettiaan ja antoi kokonaisuudelle juhlallisen ilmeen, joka sopi täydellisesti tapahtuman arvostettuun luonteeseen. Valokuvaajien salamavalojen vangitsema punainen takasi välittömästi huomattavan läsnäolon.

Platinamainen kampaus

Toinen silmiinpistävä elementti tässä asussa oli hänen kampauksensa. Adriana Karembeu oli valinnut lyhyen, platinanvaalean polkkatukkansa, joka loi jyrkän kontrastin hänen punaisen mekkonsa lämpimään sävyyn. Tämä lyhyt, valoisa kampaus ei ollut pelkkä yksityiskohta, vaan se vahvisti Adriana Karembeun ulkonäön itsevarmaa luonnetta erittäin modernilla tavalla.

Esiintyminen arvostetussa ympäristössä

Tämä esiintyminen osui samaan aikaan kilpailun ulkopuolisen elokuvan "De Gaullen taistelu: Rautakausi" näytöksen kanssa, joka on yksi 79. Cannesin elokuvajuhlien kohokohdista. Kuten joka vuosi, tapahtuma houkuttelee suuren määrän elokuvan, muodin ja viihteen maailman julkkiksia, jotka kilpailevat eleganssista Palais des Festivalsin portailla. Tässä ympäristössä Adriana Karembeu erottui joukosta asullaan, joka oli sekä hillitty rakenteeltaan että vaikuttava.

Pitkässä punaisessa mekossaan ja platinanvaaleissa hiuksissaan Adriana Karembeu teki yhden illan mieleenpainuvimmista esiintymisistä. Hän oli osoitus hillitystä eleganssista, joka perustui värin voimaan ja kontrastin rohkeuteen.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Kultaisessa mekossa Ester Expósito valaisee Cannesin elokuvajuhlat
"Festivaalin kaunein": tämä malli lumoaa Cannesin minimalistisella ilmeellään

