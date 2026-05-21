Miamissa tämä entinen tennispelaaja aiheuttaa sensaation kesäkuvillaan.

Miamista kotoisin oleva entinen kanadalainen tennispelaaja Eugenie Bouchard jakoi Instagram-tilillään sarjan aurinkoisia kuvia, jotka herättivät heti paljon innostusta hänen seuraajiensa keskuudessa. Heinäkuussa 2025 ammattilaistenniksestä eläkkeelle jäänyt Bouchard nauttii Floridan kaupungista ehdottoman kesäisessä ja rauhallisessa ilmapiirissä, kaukana kansainvälisten turnausten valokeilasta.

Aurinkoinen ja rento tunnelma

Sosiaalisessa mediassa julkaistussa seitsemän kuvan karusellissa entinen mestari tarjoaa todellisen postikortin Miamista. Cocktail kädessään, Floridalle tyypillisen lämpimän, kultaisen valon kylpemänä, hän esiintyy pehmeissä, valoisissa sävyissä, taustallaan Amerikan rannikon tyypillinen tunnelma. "Se on se aika vuodesta! 🍹" , hän kirjoitti humoristisesti kuvatekstin, kiteyttäen muutamaan sanaan hetken rennon tunnelman ja lämpimämmän sään saapumisen.

Uusi, aktiivinen elämä sosiaalisessa mediassa

Jäätyään eläkkeelle huippu-urheilijoista heinäkuussa 2025 Eugenie Bouchard on vähitellen uudistanut itseään sosiaalisessa mediassa. Nyt vapaana vaativasta turnausaikataulusta hän jakaa säännöllisesti hetkiä arjestaan fanien kanssa: matkoja, treenejä, aikaa ystävien kanssa ja aurinkoisia lomia. Tämä uusi, henkilökohtaisempi ja vapaampi julkisen läsnäolon ulottuvuus on kiehtonut uskollisen yhteisön, joka seuraa innokkaasti jokaista hänen julkaisuaan.

Katsaus merkittävään uraan

Kuvan kesäisen tunnelman lisäksi kannattaa muistaa kanadalaisen vaikuttava urheilu-ura. Eugenie Bouchard nousi maailmanlistan viidenneksi vuonna 2014, käänteentekevänä vuonna, jolloin hän eteni Australian avointen välieriin vain 20-vuotiaana ennen kuin hänestä tuli Wimbledonin finalisti. Hänestä tuli näin ensimmäinen kanadalainen, joka edisti maansa Grand Slam -kaksinpelin finaaliin. Hän oli aiemmin Wimbledonin juniorimestari vuonna 2012 ja sai myös WTA:n vuoden uuden pelaajan palkinnon vuonna 2013.

Tällä Miamista julkaistulla aurinkoisten kuvien sarjalla Eugenie Bouchard muistuttaa meitä siitä, että hänen urheilusta eläkkeelle jäämisensä ei millään tavalla merkitse hänen julkisen läsnäolonsa loppua. Hän kirjoittaa nyt uuden luvun, kevyemmän ja vapaamman, omaan tahtiinsa ja luonnollisen helposti.