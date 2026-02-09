"Epämuodostunut suu": 62-vuotias juontaja katuu tätä kauneusleikkausta

Search here...

Ranskalainen toimittaja ja radio- ja televisiojuontaja Sophie Davant puhui hiljattain avoimesti kokemuksistaan kauneusleikkauksista. Vaikka hän vahvistaa, että hänen valintansa on "säilyttää ulkonäkönsä kameroita varten", hän myöntää kokeneensa epäonnistuneen leikkauksen, joka jätti hänelle katkeran muiston... ja arvokkaan opetuksen.

Kuvan paine televisiossa

Televisiopersoonana oleminen vaikuttaa väistämättä siihen, miten omasta imagosta pidetään. Grazian mukaan Sophie Davant selittää: alalla, jossa ulkonäköä tarkkaillaan, "sinun on silti oltava edustava". Juontaja, joka on hyvin tietoinen yleisön odotuksista, korostaa miesten ja naisten välistä epäoikeudenmukaisuutta: vaikka ikääntymisen merkit antavat miehille "viehätystä", naisissa ne koetaan virheiksi.

"Säilyttääkseen ulkonäkönsä" ilman radikaalia muutosta, Sophie Davant sanoo suosivansa kosmeettisia lääkkeitä leikkaukseen verrattuna. Botox, hyaluronihappo tai laserhoidot: nämä kaikki ovat säännöllisiä toimenpiteitä, joiden hän väittää auttavan "pehmentämään ajan vaikutuksia muuttamatta hänen luonnollisia piirteitään".

Vaikka tämä saattaa olla Sophie Davantin näkemys, on tärkeää muistaa, että on täysin tarpeetonta turvautua leikkauksiin tai kosmeettisiin toimenpiteisiin ihanteen saavuttamiseksi tai "itsensä ylläpitämiseksi". Kehosi ja kasvosi ovat täysin oikeutettuja sellaisenaan. Ikääntyminen on normaalia, ryppyjen tai muiden ikääntymisen merkkien esiintyminen on normaalia: näitä elämän merkkejä ei tarvitse peitellä tai poistaa.

Epäonnistunut kokeilu ja pysyvä oppitunti

Sophie Davant muistelee noin kymmenen vuotta sitten sattunutta onnettomuutta. Hänet kutsuttiin klinikalle, jossa hänet suostuteltiin ottamaan huultensa leikkaus. Tulos oli hänen omien sanojensa mukaan "katastrofaalinen". Hänen "epämuodostunut suunsa" järkytti hänen kollegoitaan, mukaan lukien hänen ystäväänsä William Leymergieä. Sen sijaan, että televisiojuontaja olisi vaipunut hämmennykseen, hän päätti nauraa asialle.

Jälkikäteen katsoessaan Sophie Davant selittää, että hän näkee tämän virheen oppimiskokemuksena: oppimisena siitä, ettei enää saa antaa periksi impulsiivisuudelle tai harkitsemattomille esteettisille valinnoille. Siitä lähtien hän ei ole jättänyt mitään sattuman varaan ja on pysynyt uskollisena imagolleen.

Viime kädessä tämä valitettava kokemus muistutti Sophie Davantia siitä, ettei mikään interventio ole riskitön ja että on kuunneltava vaistojaan ennen kuin antaa periksi muiden mielipiteiden paineelle. Ja että jokainen ihminen on arvokas omassa kehossaan sellaisenaan, muutoksella tai ilman: ihmisen arvoa ei koskaan mitata hänen ulkonäöllään.

