"Hän näyttää avaruusolennolta": FKA Twigsin runollinen ilme jakaa sosiaalista mediaa

Runollisista muotivalinnoistaan tunnettu brittiläinen laulaja-lauluntekijä Tahliah Debrett Barnett, eli FKA Twigs, on jälleen kerran herättänyt kohua asullaan, joka on herättänyt kiihkeitä reaktioita verkossa. Jotkut ylistivät hänen "visionääristä rohkeuttaan", kun taas toiset pitivät sitä suorastaan "vieraana".

Fantasiatarinan arvoinen siluetti

Vuoden 2026 Grammy-gaalassa FKA Twigsilla oli yllään mittatilaustyönä tehty Paolo Carzanan beigen ja ruskean sävyinen iltapuku, jonka aaltoilevat reunat toivat mieleen kesyttämättömän luonnon. Suloisen kaunis pääntie ja olkapäät paljaina olevat hihat oli koristeltu metallinhohtoisilla köynnöskuvioilla, jotka loivat metsäisen ja romanttisen vaikutelman, joka tuntui kuin suoraan fantasiasta.

XXL-stilettokorkokengät sukkahousujen sisään käärittyinä

Näytöksen kohokohta olivat hänen kengät: korotetut platform-avokkaat, joiden ympärillä oli beigenväriset verkkosukkahousut, joiden mustat kukkakuviot muodostivat hybridin ja särmikkäät ilmeen. Tämä yksityiskohta muutti avokkaat siluetin orgaaniseksi jatkeeksi, flirttaillen puhtaalla avantgardella.

Nettikohu: nerokasta vai liikaa?

Sosiaalinen media purkautui välittömästi: "Aivan visionääri!" "Hän keksii kenkiä uudelleen!" huudahtivat fanit, kun taas toiset kommentoivat : "Hän näyttää avaruusolennolta!" "Mahdotonta kävellä noissa kengissä!" Tämä kontrasti kuvaa täydellisesti FKA Twigsin olemusta: normien kyseenalaistamista ja mielipiteiden jakamista pysyvän vaikutuksen tekemiseksi.

FKA Twigs, kokeellisen muodin kuningatar

"Eusexua"-kappaleen (voittaja tanssi-/elektronisen musiikin kategoriassa) esittäjä on kerännyt kokoelman ikonisia jalkinetyylejä Schiaparellin avaimenreikäsaappaista veistoksellisiin Louboutinin reisikorkoisiin korkkareihin. Täällä vuoden 2026 Grammy-gaalassa hän vei konseptin vielä pidemmälle yhdistämällä sukkahousut ja korkokengät luomuksessa, joka uhmasi perinteisiä eleganssin sääntöjä.

Jälleen kerran perinteisen muodin rajoja rikkomalla FKA Twigs vahvistaa asemansa taiteilijana, niin ainutlaatuisena musiikissaan kuin vaatetuksestakin puhuttaessa. Jokainen julkinen esiintyminen on visuaalinen manifesti, jossa keho, kangas ja mielikuvitus yhdistyvät luoden ainutlaatuisen kielen. Olitpa häneen samaistunut tai et, hän ei koskaan jätä ketään kylmäksi, ja ehkä se onkin todellisen ikonin tunnusmerkki: sellaisen, joka tekee jokaisesta asusta taiteellisen lausunnon, jossain kumouksellisuuden ja runouden välimaastossa.