"Satumainen look": tämä espanjalaismalli herättää huomiota eteerisessä asussaan

Espanjalainen malli Cindy Kimberly lumoaa seuraajansa. Instagram-tilillään jakamansa valokuvat, jotka on otettu ylellisessä japanilaisessa puutarhassa, luovat unenomaisen estetiikan, jota monet ylistävät verkossa. Kommenteissa useat mainitsivat hänen "satumaisensa viehätyksen", kun taas toiset pitivät häntä "kauniina ja muodikkaana".

Eteerinen asu eloisilla väriliukuväreillä

Näiden kuvien keskiössä on erityisen koristeellinen asu. Cindy Kimberlyllä on yllään laskeutuva, kevyttä voilee-kangasta valmistettu toppi, jossa on pitkät, hulmuavat hihat, joiden väri vaihtuu kirkkaan oranssista fuksianpunaiseen. Selästä avoin ja niskasta sidottu toppi ulottuu kelluviksi paneeleiksi, jotka liukuvat lattiaan. Tähän on yhdistetty lyhyt, eloisa pinkki hame ja hiuksiin työnnetty orkidea, joka tekee romanttisesta lookista kukkaisen yksityiskohdan.

Japanilainen puutarhaympäristö

Miljöö täydentää kokonaisuutta täysin. Oranssinväristen koikarppien täyttämän lammen rannalla, rehevän kasvillisuuden ympäröimänä, Cindy Kimberly tuntuu olevan täydellisessä ympäössään. Hänen asujensa värit heijastelevat kalojen ja kukkien värejä luoden maalauksellisen sommitelman. Paljain jaloin ja seesteisen katseen vallassa hän huokuu rauhallisuuden auraa, joka ei ole jäänyt hänen seuraajiltaan huomaamatta.

Innostunut vastaanotto

Ei yllättävää, että postaus oli hitti Cindy Kimberlyn seuraajien keskuudessa. Kommenteissa kehuttiin sekä kaunista lavastusta että asun eleganssia. "Satumainen look ", "kaunis ja muodikas" : nämä reaktiot todistavat tämän sarjan visuaalisen vaikutuksen, joka on sekoitus muotitoimitusta ja matkapostikorttia.

Näillä kuvilla Cindy Kimberly vahvistaa lavastuksen lahjakkuuttaan ja makuaan huolellisesti muotoiltuun estetiikkaan. Elävien sävyjen, luonnonläheisten asetelmien ja kukkaistutusten avulla hän luo unenomaisen kokonaisuuden, joka yhdistää muodin ja elämäntavan. Visuaalinen riemuvoitto, joka muutaman otoksen ajaksi vie hänen seuraajansa todelliseen satuun.