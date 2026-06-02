Bad Bunny -konsertissa Ester Expósito herätti kaikkien huomion tanssilattialla.

Bad Bunnyn konsertti Madridissa 30. toukokuuta 2026 täytti kaikki odotukset. Puertoricolaisen laulajan esiintymisen lisäksi shown varasti erikoisvieras: espanjalainen näyttelijä ja malli Ester Expósito, jonka tanssiliikkeet nousivat kulovalkean suosioon.

Erikoiskonsertti Madridissa

Bad Bunny antoi ensimmäisen konserttinsa Riyadh Air Metropolitanossa, ensimmäisen kymmenestä Espanjan pääkaupunkiin suunnitellusta konsertista osana hänen "Debí Tirar Más Fotos World Tour" -maailmankiertuettaan. Noin kolme tuntia kestänyt konsertti alkoi kappaleella "Adivino", joka esitettiin illan erikoisvieraan, puertoricolaisen räppärin, laulajan ja lauluntekijän Myke Towersin, kanssa. Puhuessaan Madridin yleisölle Bad Bunny tunnusti, että hän oli melkein unohtanut, kuinka innokkaasti kaupunki otti hänet vastaan. "Kuka muistaa, milloin viimeksi olin täällä?" hän kysyi johdantona.

Ester Expósito, La Casitan tähti

Vaikka lava kuului laulajalle, valokeilaan nousi myös "La Casita", kiertävä "pieni talo", joka seuraa kiertuetta ja isännöi valittuja vieraita. Siellä Ester Expósito varasti shown. Hän sytytti tanssilattian liekkeihin esityksellään, joka levisi nopeasti viraaliksi sosiaalisessa mediassa, ennen kuin hän jakoi muutaman askeleen yhdessä itse Bad Bunnyn kanssa. Tämä spontaani ja juhlava hetki teki hänestä kaikkien kertomusten mukaan "illan suuren tähden".

Monet julkkikset olivat läsnä.

Ester Expósito ei ollut suinkaan ainoa "La Casitassa" kokoontunut julkkis. Myös näyttelijät Ana de Armas, María León ja Clara Galle nähtiin paikalla, samoin kuin italialainen vaikuttaja Chiara Ferragni, laulaja Mvrk ja näyttelijä Martiño Rivas. Myös urheilumaailma oli edustettuna, kuten Rayo Vallecanon jalkapalloilijat Sergio Camello ja Isi Palazón sekä Real Madridin Álvaro Carreras. Huomionarvoista on, että koripallolegenda Michael Jordan kuvattiin myös Madridissa Puerta de Alcalán lähellä ennen konserttiin menoa.

Kuka on Ester Expósito?

Ester Expósito nousi kuuluisuuteen espanjalaisen hittisarjan "Elite" ansiosta, jossa hän näytteli Carlaa. Yksi seuratuimmista espanjalaisista näyttelijöistä sosiaalisessa mediassa vahvistaa hänen asemaansa avainhenkilönä espanjankielisessä kulttuurielämässä.

Upea lavaesiintyminen, juhlava tunnelma ja julkkisten paraati tekivät Bad Bunnyn ensimmäisen Madridin-konsertin jälkeensä pysyvän vaikutuksen. Ja vaikka laulaja itse oli shown pääesiintyjä, Ester Expósito varasti shown erityisen mieleenpainuvalla tanssiliikkeellään. Tämä viraaliksi levinnyt klippi vangitsee täydellisesti tämän odotetun, kesäkuun puoliväliin asti jatkuvan residenssikonsertin ympärillä olevan jännityksen.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
