Laulaja Zara Larsson elvyttää värikkään hiustrendin veneessä

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

Ruotsalainen laulaja Zara Larsson vahvistaa asemansa kauneusikonina. Instagram-tilillään jakamassaan kuvasarjassa, johon kuuluu myös kansikuva hänestä veneessä, hän toi takaisin parrasvaloihin eloisan hiustrendin: ohuet neonväriset raidat kudottuina vaaleisiin hiuksiin. Tämä tunnusomainen tyyli inspiroi jo miljoonia seuraajiaan.

Neonväriset raidat vaaleissa hiuksissa

Tämän kuvan silmiinpistävin yksityiskohta: hienot, kirkkaan vaaleanpunaisen, keltaisen ja oranssin sävyiset suortuvat, jotka on kietoutunut pitkiin, luonnollisen vaaleisiin hiuksiin, jotka ovat hieman kosteat, kuin uinnin jälkeen. Kaukana klassisista raidoista, nämä neonväriset suortuvat lisäävät leikkisän, kesäisen silauksen. Tekniikka, jossa lisätään väliaikaisia värillisiä pidennyksiä tai lankoja, on viehättävä yksinkertaisuutensa ansiosta: se voidaan kiinnittää ja poistaa vaikuttamatta hiusten luonnolliseen väriin.

Laulajan jo omaksuma trendi

Nämä värikkäät raidat eivät ole Zara Larssonille mitään uutta. Hän on jo useiden kuukausien ajan kokeillut hiuksiaan: räätälöityjä pinkkejä hiustenpidennyksiä, kimaltelevia suortuvia, värikkäitä klipsejä… kaikki viittaukset festivaaleja ja 2000-luvun muotia muistuttavaan pop-estetiikkaan, joka tekee parhaillaan paluuta. Tässä uudessa kuvassa Zara Larsson yhdistää raidat yhteensopiviin asusteihin, kuten neonhelmirannekoruihin ja simpukkakaulakoruun, luodakseen yhtenäisen ilmeen pienimpiä yksityiskohtia myöten.

Nouseva taiteilija

Tyylinsä lisäksi tämä julkaisu tulee Zara Larssonille erityisen menestyksekkääseen aikaan. Hän löydettiin hyvin nuorena, ja hän julkaisi viidennen albuminsa "Midnight Sun", joka sai kriitikoilta kiitosta, ja sai ensimmäisen Grammy-ehdokkuutensa vuonna 2026 parhaasta tanssi-/pop-esityksestä. Hän tukee albumia kansainvälisellä kiertueella. Hänen Instagram-tilinsä, jota miljoonat seuraavat, on tullut jatkeeksi tälle värikkäälle ja eloisalle maailmalle.

Neonvärisillä raidoillaan Zara Larsson vahvistaa helposti omaksuttavan hiustrendin, joka sopii täydellisesti lämpimiin kuukausiin. Yhdistämällä 2000-luvun viittauksen festivaalitunnelmaan hän muuttaa yksinkertaisen veneretken kauneusinspiraation lähteeksi. Juuri sellainen, joka saa sinut haluamaan lisätä muutaman ripauksen väriä omiin hiuksiisi kesän lähestyessä.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
