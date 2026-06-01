"Vietin kolmekymppisen elämäni huolehtien muista": 40-vuotias näyttelijä jakaa uuden elämänfilosofiansa

Amerikkalainen näyttelijä Sasheer Zamata lähestyy uutta lukua elämässään tyynesti. Hän puhui People -lehdelle elokuvan "Masters of the Universe" ensi-illan yhteydessä kolmekymppisenä oppimistaan asioista ja ajattelutavasta, jota hän toivoo vaalivansa tulevan vuosikymmenen aikana.

40 vuoden täyttäminen on tyyneyden merkkipaalu.

Sasheer Zamata, joka juhli syntymäpäiväänsä 6. toukokuuta, sanoo lähestyvänsä tätä uutta vuosikymmentä tyynesti. "Minusta tuntuu hyvältä", hän uskoutui ja lisäsi, ettei tiedä, miltä "40-vuotiaan pitäisi näyttää", mutta tuntee olonsa rauhalliseksi itsensä kanssa. Juhlan kunniaksi hän valitsi matkan Japaniin, jossa hän asui metsän keskellä sijaitsevassa mökissä katsellen jokea joka päivä. Taukoa hän kuvailee "erityisen rauhalliseksi ja palauttavaksi".

”Itsensä ajatteleminen”: uusi prioriteetti

Kysyttäessä tulevien vuosien aikomuksistaan Sasheer Zamata jakoi henkilökohtaisen mietteen. Hänestä tuntuu, että hän vietti suuren osan kolmekymppisestä ikävuodestaan "muiden ihmisten asioiden hoitamiseen" ja haluaa nyt keskittyä uudelleen itseensä. "Tänä vuonna ajattelen itseäni", hän tiivisti. Tämä filosofia, joka keskittyy itsestä huolehtimiseen ilman syyllisyyttä, merkitsee hänen mukaansa "todellista ajattelutavan muutosta".

Luovia projekteja tulevalle vuosikymmenelle

Tämä halu ottaa aikaa itselleen ilmenee myös luovissa harrastuksissa. Sasheer Zamata kuvailee itseään hyvin käytännönläheiseksi ja on intohimoinen puutarhanhoitoon ja kukkataiteeseen. Hän uskoutuu haluavansa "vihdoin työskennellä keräämiensä kuivakukkien kanssa" , "oppia virkkaamaan ja parantaa espanjan kielen taitoaan", taitoa, jota hän pitää "vaikeana". Kaikki nämä pienet projektit heijastavat halua hidastaa tahtia ja kehittää kiinnostuksen kohteitaan.

Kiireinen aikataulu elokuvissa

Uran saralla Sasheer Zamata tähdittää uutta elokuvaa "Masters of the Universe", jossa hän näyttelee Suziea, Adamin eli He-Manin kollegaa. Adamia esittää brittiläinen näyttelijä ja laulaja Nicholas Galitzine. Elokuvan odotetaan saapuvan teattereihin 5. kesäkuuta, ja siinä näyttelevät myös yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Camila Mendes, yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja Jared Leto, yhdysvaltalainen näyttelijä Alison Brie, brittiläis-sierraleonelainen näyttelijä Idris Elba sekä yhdysvaltalainen näyttelijä ja koomikko Kristen Wiig.

Noustuaan kuuluisuuteen amerikkalaisessa sketsikomediasarjassa "Saturday Night Live", jossa hän oli mukana vuosina 2014–2017, Sasheer Zamata on sittemmin ottanut hoitaakseen useita projekteja, kuten sarjoja "Home Economics" ja "Agatha All Along".

Jakamalla mietteitään neljänkymmenen ikävuoden täyttämisestä Sasheer Zamata korostaa rauhallista ja myötätuntoista lähestymistapaa itseensä. Henkilökohtaisen uudelleentarkastelun, luovien projektien ja kiireisen elokuva-aikataulun kautta hän havainnollistaa seesteistä tapaa lähestyä uutta lukua elämässä – viestiä, joka resonoi paljon hänen omien kokemustensa ulkopuolella.