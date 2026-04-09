Frendien näyttelijä Lisa Kudrow paljastaa, miksi hänestä tuntui kuin hän olisi "kuudentena".

Maailmanlaajuisesti Phoebe Buffayn roolistaan Frendit-sarjassa tunnettu Lisa Kudrow puhui hiljattain vivahteikkaammasta tuntemuksestaan paikastaan kuuluisassa näyttelijäkaartissa. The Independentin haastattelussa yhdysvaltalainen näyttelijä selitti, että hänestä joskus tuntui, että häntä pidettiin ryhmän "kuudentena" jäsenenä, huolimatta sarjan maailmanlaajuisesta menestyksestä, jota esitettiin vuosina 1994–2004.

Odottamaton taiteellinen vapaus

Lisa Kudrow paljastaa, että sarjan alkuvuosina hänen uraansa ei tuntunut kohdistuvan juurikaan odotuksia. "Kukaan ei oikeasti välittänyt minusta", hän selittää ja lisää, että jotkut hänen työpiirissään kutsuivat häntä "kuudenneksi ystäväksi". Tämä käsitys hänen mukaansa heijasteli vision puutetta mahdollisuuksista, jotka hänelle olisivat tuolloin voineet avautua.

Vaikka tilanne saattoi vaikuttaa levottomalta, Lisa Kudrow uskoo sen antaneen hänelle myös tiettyä vapautta ammatillisissa valinnoissaan. Tarkkojen odotusten puute mahdollisti hänen tutkia erilaisia rooleja elokuvassa ja televisiossa Frendien ohella.

Hänen projekteihinsa tänä aikana kuului useita 1990-luvulla julkaistuja elokuvia, jotka auttoivat monipuolistamaan hänen taiteellista uraansa. Hän selittää, että vasta tiettyjen menestysten jälkeen elokuvateollisuus alkoi harkita enemmän ehdotuksia, erityisesti romanttisen komedian genressä.

Rooli, josta on tullut ikoninen

Tästä ensivaikutelmasta huolimatta Phoebe Buffayn hahmoa pidetään nykyään yhtenä sarjan mieleenpainuvimmista. Lisa Kudrow voitti jopa vuoden 1998 Emmy-palkinnon parhaasta naissivuosasta komediasarjassa suorituksestaan.

Ainutlaatuisella huumorillaan ja omalaatuisella persoonallisuudellaan Phoebe Buffay vaikutti Frendien identiteettiin viiden muun päähenkilön rinnalla, joita esittävät Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc ja Matthew Perry. Vuosien varrella sarjasta on tullut kansainvälinen kulttuurinen koekivi, jota esitetään lukuisissa maissa ja jota katsotaan edelleen laajalti suoratoistopalveluissa.

Monipuolisten valintojen leimaama ura

Frendien jälkeen Lisa Kudrow loi monipuolisen uran, jossa hän vuorotteli valkokankaan roolien ja käsikirjoitus- ja tuotantoprojektien välillä. Hän osallistui muun muassa sarjojen, kuten "The Comeback" ja "Web Therapy", luomiseen tutkien erilaisia kerrontamuotoja.

Katsoessaan taaksepäin kokemuksiinsa sarjassa "Friends" Lisa Kudrow valottaa televisiomenestyksen joskus unohdettua puolta. Yleismaailmallisesti ylistetyn sarjan imagon takana näyttelijä käsittelee epävarmuuden leimaamaa matkaa, mutta myös luovaa vapautta, joka auttoi muokkaamaan hänen uraansa. Vielä tänäkin päivänä hänen Phoebe Buffayn roolityönsä on yksi sarjan ikonisimmista elementeistä, mikä vahvistaa roolin pysyvän vaikutuksen populaarikulttuuriin.