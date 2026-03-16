Raskaana punaisella matolla, tämä näyttelijä loistaa smaragdinvihreässä mekossa.

Léa Michel
@wunmimosaku/Instagram

Toista lastaan odottava Wunmi Mosaku valaisi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton smaragdinvihreässä mekossa, joka korosti sekä hänen tyyliään että pyöreää vatsaansa.

Merkittävä esiintyminen Oscareissa

Parhaan naissivuosan palkinnon ehdokkuuden saanut näyttelijä astui punaiselle matolle pitkässä, smaragdinvihreässä mekossa, joka oli kauttaaltaan peitetty kimaltelevilla raidoilla. Hulmuava, strukturoitu leikkaus imarteli hänen vartaloaan peittämättä sitä, korostaen täysin hänen raskauttaan säilyttäen samalla hienostuneen couture-tunnelman. Kommentaattorit ylistivät hänen voimakasta, säteilevää ja rauhallista ulkonäköään, joka sopi täydellisesti illan tärkeyteen.

Yhteinen lanka: jalokivien sävyt

Wunmi Mosakun kerrotaan suosineen palkintogaalakauden aikana tyylillisenä linjana "jalokivien" väripalettia – syvän keltaista, intensiivistä vihreää ja kylläisiä sävyjä. Tämä smaragdinvihreä puku on sen upein huipentuma ja ihanteellinen vuoden odotetuimpaan seremoniaan. Rikas ja eloisa värivalinta korostaa hänen ihonsa sävyä ja vahvistaa itsevarmaa ja iloista vaikutelmaa, jonka hän antaa julkisissa esiintymisissään.

Kun raskaus rimmaa voiman kanssa

Punaisella matolla Wunmi Mosaku esitteli itsensä paitsi Oscar-ehdokkaana näyttelijänä, myös tulevana äitinä, joka on täysin omaksunut paikkansa Hollywoodissa. Hänen asunsa ei suinkaan yrittänyt peittää raskauttaan, vaan teki siitä keskeisen osan hänen imagoaan: nainen ammatillisen menestyksensä huipulla, joka etenee valitsemalla uran ja äitiyden välillä.

Lyhyesti sanottuna tämä kimalteleva smaragdinvihreä mekko vaikutti lähes profeetalliselta, kuin silmänisku mahdollisuudelle viedä kotiin parhaan naissivuosan palkinto. Voittipa hän tai ei, Wunmi Mosaku on jättänyt jälkensä vuoden 2026 gaalaan asullaan, joka yhdisti eleganssia, äitiyttä ja ehdotonta itsevarmuutta punaisella matolla.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Kuka on Jessie Buckley, irlantilainen näyttelijä, joka juuri teki vaikutuksen vuoden 2026 Oscareissa?
63-vuotiaana Demi Moore aiheuttaa sensaation "goottityylillään"

