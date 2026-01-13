Search here...

35-vuotiaana Margot Robbie uskaltaa käyttää mekkoa, jolla on "muovi"-efekti

Léa Michel
Emerald Fennellin odotetun elokuvan "Wuthering Harbour" ensi-illan aattona Margot Robbie on jälleen otsikoissa, tällä kertaa muotimaailmassa. Australialainen näyttelijä ja tuottaja esiintyi läpikuultavassa, "muovimaisessa" mekossa, joka on viittaus Thierry Muglerin futuristiseen maailmaan. Tämä taideteoksen ja haute couture -fantasian välimaastossa oleva asu on jo voittanut muotifanien puolelleen.

Tyylikkyyttä ja taiteellista rohkeutta yhdistävä ilme

Kyseinen Oscar-palkitun pukusuunnittelija Jacqueline Durranin suunnittelema mekko on saanut inspiraationsa 1950-luvun pin-up-valokuvasta, jossa nainen on kääritty sellofaaniin kuin lahjaksi. Margot Robbiella on tässä mekko, jonka vyötäröä korostaa leveä, solmulla sidottu vaaleanpunainen nauha, ja runsas, hulmuava hame antaa koko kokonaisuudelle lähes eteerisen ilmeen.

Jacqueline Durran mainitsee viittaustensa joukossa myös Thierry Muglerin läpikuultavan muovimekon (kevät-kesä 1996), joka on veistoksellisen ja avantgardistisen naisellisuuden symboli. Tavoitteena? Tehdä Margot Robbien esittämästä Cathysta "uhri" – sekä haavoittuvainen että magneettinen olento, joka on "Hummerin kukkulat" -elokuvan traagisen intohimon ytimessä.

Emerald Fennellin visio: goottilainen romantiikka ja moderniteetti

”Promising Young Womanin” ja ”Saltburnin” jälkeen Emerald Fennell tarjoaa rennosti surrealistisen sovituksen Emily Brontën romaanista. 1800-luvun uskollisen uudelleenluonnin sijaan ohjaaja priorisoi puvustusta, joka välittää hahmojen raakoja tunteita.

Margot Robbie näyttelee Cathyä, ja Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) näyttelee hänen vastapäätään Heathcliffiä. Näyttelijä kertoi brittiläiselle Voguelle, että elokuvasta tulisi "suuri, viskeraalinen rakkaustarina, jollaista emme ole nähneet sitten elokuvien 'Muistikirja' tai 'Englantilainen potilas'". Tällä lookilla Margot Robbie ilmentää Emerald Fennellin filosofiaa: herättää sekä emotionaalinen että esteettinen reaktio.

Margot Robbie jatkaa asemansa vakiinnuttamista nyky-ikonina. Hänen "muoviefektimäinen" mekkonsa, kunnianosoitus Muglerille ja taiteellisen ilmaisun manifesti, on jo vakiinnuttanut asemansa yhtenä "Hummerin kukkulan" uudelleenluomisen symboleista. Unelman ja provokaation välimaastossa tasapainoileva asu vahvistaa, että Margot Robbie on edelleen muodin ja itsenäisen elokuvan perimmäinen muusa vuonna 2026.

