"Se ei sovi hänelle ollenkaan": Halseyn kimalteleva mekko jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Punaisella matolla jotkut esiintymiset ovat yleisesti ylistettyjä, kun taas toiset herättävät keskustelua. Halseyn asu vuoden 2026 kultagaalassa kuuluu selvästi jälkimmäiseen kategoriaan. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä saapui paikalle yksityiskohtaisessa couture-puvussa. Punaiselta matolta jaettujen julkaisujen alla mielipiteet jakautuivat nopeasti: jotkut rakastivat sitä, toiset paljon vähemmän.

Upea couture-mekko

Los Angelesin Music Centerissä sijaitsevan Gold Housen isännöimään viidenteen vuosittaiseen Gold Gaalaan Halsey valitsi intialaisen suunnittelijan Rahul Mishran haute couture -luomuksen hänen kevät 2024 "Superheroes" -mallistostaan. Beige/punainen pohjainen mekko oli kokonaan kirjailtu kimaltelevilla kristalleilla ja metallinhohtoisilla vihreillä ja kultaisilla kuvioilla. Syvälle uurrettu yläosa ulottui vyötärölle asti, ja sitä reunustivat herkät helminauhat. Hulmuava tyllihame laskeutui pitkäksi laahukseksi, jota koristi luontoaiheinen kirjonta.

Täydentääkseen lookin Halsey käytti intialaisia koruja: Sabyasachi-smaragdikaulakorua, Anita Dongre -korvakoruja ja -rannekoruja, jotka kaikki sopivat yhteen letitettyjen hiusten ja savuisen meikin kanssa. Hänen vierellään hänen kihlattunsa, näyttelijä Avan Jogia, oli myös pukeutunut yhteensopivaan Rahul Mishran luomukseen. Duo juhlisti intialaista haute couturea uskollisena Aasian ja Tyynenmeren kulttuurille omistetun Gold Galan hengelle.

Katse, joka jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Reaktiot verkossa jaettuihin lukuisiin kuviin vaihtelivat. Jotkut internetin käyttäjät ihastuivat Rahul Mishran luomaan siluettiin ja ylistivät mekkoa "upeaksi", "taikaiseksi" tai jopa "taideteoksen arvoiseksi". Toiset taas suhtautuivat tähän muotivalintaan kriittisemmin.

Muistutus on paikallaan: naisen vartaloa, ulkonäköä ja vaatteita – kuten kenenkään muunkaan – ei saa hyökätä tai kommentoida ilkeämielisesti. Piti Halsey vuoden 2026 kultagaalassa käyttämästään mekosta tai ei, se oli ennen kaikkea henkilökohtainen tyylivalinta. Tyylilleen uskollisena laulaja jatkaa ainutlaatuisen estetiikan tutkimista yhdistäen Hollywood-glamouria, näyttävää hattua ja vaihtoehtoisia vaikutteita pyrkimättä kuitenkaan miellyttämään kaikkia.

Kultagaala 2026, teemana muoti

Tämä arvostettu tapahtuma, jonka järjestää vuosittain Gold House, juhlistaa Aasian ja Tyynenmeren alueen kulttuuria ja lahjakkuutta. Vuoden 2026 painos, jonka teemana oli "Uusi kultainen maailma", toi yhteen lukuisia julkkiksia, kuten intialainen näyttelijä Priyanka Chopran, kiinalaisen freestyle-laskijan Eileen Gun, amerikkalaisen mallin Chrissy Teigenin, intialais-amerikkalaisen näyttelijän ja käsikirjoittajan Mindy Kalingin sekä kanadalaisen näyttelijän ja kirjailijan Simu Liun. Esillä oli häikäisevä valikoima couture-lookeja, ja Halseyn asu oli yksi puhutuimmista.

Tällä silmiinpistävällä esiintymisellä Halsey on jälleen kerran osoittanut taipumustaan epätavanomaisiin malleihin. Punaisella matolla hän ei ole koskaan pyrkinyt mukautumaan verkko-odotuksiin, vaan pikemminkin ilmaisemaan persoonallisuuttaan muodin kautta. Yksi asia on varma: taiteelliselle visiolleen uskollisena Halsey tekee jokaisesta esiintymisestä aidon muotihetken.