Upeassa mekossaan tämä urheilija kerää kaikkien katseet punaisella matolla.

Kiinalais-amerikkalainen olympiahiihtäjä Eileen Gu aiheutti sensaation vuoden 2026 kultagaalassa Los Angelesissa 9. toukokuuta 2026 vaaleanpunaisessa balettitanssijan pukua muistuttavassa mekossa. Tämä uusin muotilookki vahvistaa hänen helppoutensa sekä rinteessä että catwalkilla.

Romanttinen siluetti

Tähän iltaan, jota järjesti Gold House, kalifornialainen menestystä ja Aasian ja Tyynenmeren alueen kulttuuria juhlistava instituutio, Eileen Gu valitsi suunnittelija Andrew Kwonin luomuksen nimeltä "Aurora gown". Hyvin hienostunut valinta, joka omaksuu täysin romanttisen teeman.

Kuvassa hän esiintyy puuterinpinkissä mekossa, jossa on tuhat tyllin sävyä. Olkaimeton yläosa on strukturoitu ja minimalistinen, ennen kuin se avautuu runsaaksi, kerrostettuksi hameeksi. Asun silmiinpistävin elementti? Epäsymmetrinen yläosa, joka paljastaa hänen teräväkärkiset valkoiset avokkaansa edestä ja laskeutuu sitten unenomaiseksi laahukseksi takaa. Todella moderni satumaisen siluetti. Hiustensa ja meikinsä osalta Eileen Gu antoi mekon tarkoituksella olla keskipisteenä.

Katso tämä postaus Instagramissa Andrew Kwonin (@andrewkwon_official) jakama julkaisu

Ennätyksiä rikkova urheilukausi

Tämä kaksoisrooli ei millään tavalla väheksy hänen urheilu-uraansa; päinvastoin. Viime talviolympialaisissa Milanossa 2026, jotka pidettiin helmikuussa, Eileen Gu teki jälleen historiaa. Kahden hopeamitalin ja yhden kultamitalin jälkeen Italiassa hänestä tuli virallisesti olympiahistorian eniten palkintoja saanut freestyle-hiihtäjä kaikissa sarjoissa.

Kruunaava saavutus henkilölle, joka oli jo voittanut useita mitaleja vuoden 2022 olympialaisissa. Ja on syytä huomata, että kaikki tämä tapahtuu hänen loistavien opintojensa ohella: Eileen Gu opiskelee kansainvälisiä suhteita Stanfordin yliopistossa. Hän onnistuu tasapainottamaan urheilijan, mallin ja opiskelijan kolmoiselämän vaikuttavalla kurinalaisuudella.

Kultagaala 2026, teemana muoti

Viides vuosittainen kultagaala toi yhteen lukuisia merkkihenkilöitä. Eileen Gu seurusteli intialaisen näyttelijättären Priyanka Chopran, amerikkalaisen mallin Chrissy Teigenin, intialais-amerikkalaisen näyttelijän ja käsikirjoittajan Mindy Kalingin sekä amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Halseyn kanssa juhlistaakseen aasialaista kulttuuria ja sen kykyjä. Se oli elegantti ilta, jossa jokainen asu kertoi tarinan.

Tällä ylistetyllä uudella esiintymisellä Eileen Gu muistuttaa meitä siitä, kuinka vain 22-vuotiaana hän navigoi maailmojen välillä hämmentävän helposti. Poikkeuksellinen urheilija, Stanfordin opiskelija, arvostettujen muotisuunnittelijoiden muusa: hän on luonut ainutlaatuisen polun, jossa urheilullinen suorituskyky kohtaa muotiluovuuden.