Isoäiti Demi Moore julkaisi kuvan tyttärentyttärensä kanssa.

Demi Moore ei juhlinut äitienpäivää (Yhdysvalloissa 10. toukokuuta) tavalliseen tapaan. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja julkaisi Instagramissa karusellin, joka käsitteli neljää vuosikymmentä äitiyttä – ensimmäisistä vauvakuvista tyttäriensä ottamista kuvista 3-vuotiaaseen lapsenlapseensa Louettaan. Ja reaktiot olivat välittömiä.

"Muistan vieläkin ensimmäisen kerran, kun pidin teitä kutakin sylissäni."

Demi Mooren kuvateksti alkoi näillä sanoilla: "Muistan vieläkin ensimmäisen kerran, kun pidin teitä kutakin sylissäni. Katsokaa nyt teitä. Rakkaani, olette kasvaneet niin, että minulta salpautuu henkeä, ja jotenkin joka vuosi rakastun teihin yhä enemmän. Hyvää äitien- ja isoäitienpäivää kaikille kauniille äideille." Yksinkertainen ja sydämellinen kuvateksti, joka resonoi välittömästi hänen 6,7 miljoonan seuraajansa keskuudessa.

Katso tämä postaus Instagramissa Demi Mooren (@demimoore) jakama julkaisu

Neljän vuosikymmenen mittainen postaus

Karuselli avautuu mustavalkoisella valokuvalla, jossa GI Jane -henkinen Demi Moore pitelee peiton sisällä kolmea tytärtään – Rumeria, Scoutia ja Tallulahia, jotka ovat syntyneet hänen avioliitostaan Bruce Willisin kanssa. Toinen mustavalkoinen kuva, joka on otettu muutamaa vuotta myöhemmin, näyttää Demin ilman meikkiä leopardikuvioisissa kaksiosaisissa aurinkolaseissa ja pilottilaseissa, pitäen sylissään vastasyntynyttä tyttärentyttäreään Louettaa. Koskettava ja liikuttava matka suvun historian läpi.

Rumer Willis, kuuluisa äiti

Kolmevuotias Louetta, Rumer Willisin ja Derek Richard Thomasin tytär, esiintyy useissa kuvissa karusellissa, mukaan lukien yksi lomakauden aikana otettu kuva. Tämä postaus on Demi Mooren tapa juhlistaa vanhinta tytärtään Rumeria hänen äitinä. Kuvatekstissä lukee "Hyvää äitien ja isoäitien päivää" – tapa kunnioittaa samanaikaisesti kolmea sukupolvea saman perheen naisia.

Mustavalkoinen otos pienestä tytöstä tähtikirkkaassa tyllivaatteessa ja 30 vuotta äitiyttä ahdettuna Instagram-karuselliin: Demi Moore tarjosi jotain harvinaista äitienpäiväksi (jota vietetään Yhdysvalloissa 10. toukokuuta): aidon, suodattamattoman perhekuvan. Ja se resonoi paljon hänen 6,7 miljoonan seuraajansa ulkopuolellakin.