"Siro kasvot": tämän italialaisen mallin kauneus kiehtoo internetin käyttäjiä

Anaëlle G.
@vittoria / Instagram

Italialainen malli Vittoria Ceretti jakoi Instagram-tilillään "romaisen" kuvan, jonka kannessa oli luonnollinen selfie ja yksinkertainen kuvateksti: "New Yorkin päiviä ja kirkasta taivasta." Tuloksena? Tuhansia ihailevia kommentteja ja lisää ylistystä raa'alle kauneudelle, joka on ollut hänen tavaramerkkinsä yli vuosikymmenen ajan.

Sydämiä sulattava selfie netissä

Kuvassa Vittoria Ceretti poseeraa mustassa, valkoisella pitsillä reunustetussa satiinitoppissa, pitkät hiukset irtonaisina, ilman näkyvää meikkiä. Päivänvalo tulvii sisään hänen takanaan olevasta suuresta erkkeri-ikkunasta, ja New Yorkin siluetti näkyy taustalla. Yksinkertainen sommittelu, joka korostaa luonnollisuutta. Ja juuri tämä yksinkertaisuus on kiehtonut.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut Vittoria Ceretti (@vittoria)

Fanit rakastavat sitä

Kommentit tulvivat julkaisun alle: "siro kasvot", "rakastan luonnollista ilmettä ", "raakaa kauneutta" ... Fanit ylistivät keinotekoisuuden puutetta, tätä aseistariisuvaa helppoutta siirtyä punaiselta matolta tuskin editoituun selfieen menettämättä lainkaan hänen auraansa. Harvinainen ominaisuus, varsinkin aikakaudella, jolloin valokuvat ovat kaikki entistäkin retusoidumpia.

Yksinkertaisella selfiellä Vittoria Ceretti muistuttaa meitä siitä, miksi hän on yksi sukupolvensa halutuimmista malleista. Italialainen näyttää löytäneen tasapainonsa, ja fanien innostuksesta päätellen hänen ajaton viehätyksensä ei ole selvästikään menettänyt lumoavaa voimaansa.

Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
55-vuotiaana Claudia Schiffer kiehtoo romanttisella ilmeellään
Isoäiti Demi Moore julkaisi kuvan tyttärentyttärensä kanssa.

