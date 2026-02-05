Search here...

He väittävät olevansa yhteenliittyneitä kaksosia, mutta heidän menestyksensä on hämmentävä.

Léa Michel
Yli 280 000 seuraajalla ennätysajassa "kumppani"vaikuttajat Valeria ja Camila herättävät yhtä paljon epäilyksiä kuin tunteitakin. Onko heidän tilinsä tekoälyn uusi kasvo?

Estetiikka, joka on "liian täydellinen" ollakseen totta?

Heidän nimensä ovat Valeria ja Camila, he kutsuvat itseään siamilaisiksi kaksosiksi, heillä on "kaksi päätä, mutta yksi fiilis" ja yli 290 000 Instagram-seuraajaa. Muoti, meikki, leikkisät asennot: heidän visuaalinen maailmansa on pikkutarkasti suunniteltu kiehtomaan. Ja se toimii. Paitsi että heidän kuuluisuutensa räjähtäessä herää kysymyksiä: ovatko nämä kaksoset ihmisiä vai tekoälyn uusi tuote?

Heidän elämäkertansa on ytimekäs mutta kiehtova: Floridassa syntyneet ja 25-vuotiaat he väittävät omaavansa yhteenkasvaneet selkärangat ja hylkäävät ajatuksen kirurgisesta erottamisesta. Instagram-tarinoissaan he jopa vastaavat uteliaisiin kysymyksiin: "Kyllä, me puhumme, me liikumme, emme selvästikään ole tekoäly." Tämä vakuuttelu ei kuitenkaan vakuuta kaikkia. Internetin käyttäjät huomasivat nopeasti poikkeavuuksia: kiinteät katseet, outo symmetria, äärimmäisen sileä iho, ystävät, jotka muistuttavat heitä omituisesti... Kaikki nämä vihjeet ovat saaneet jotkut epäilemään puhtaasti digitaalista luomusta.

Epäilyn vahvisti tekoälykehotteisiin erikoistunut insinööri Andrew Hulbert Daily Mailin haastattelussa. Hänen mukaansa kaksoset ovat todellakin tekoälyn luomia. "Se on narratiivinen strategia, jonka tarkoituksena on luoda maksimaalinen sitoutuminen. Kaikki on täydellistä, aina epätäydellisyyden puuttumiseen asti", hän selittää. Kuvat ovat liian teräviä, liian selkeitä. Entä heidän silmänsä? "Siinä tekoäly usein paljastaa paikkansa. Katseesta puuttuu syvyyttä, spontaaniutta."

Huolestuttava trendi

Tämä kertomus ei ole yksittäistapaus. Tekoälyn luomat vaikuttajat lisääntyvät, aina väärennetyistä malleista ja virtuaalilaulajista kuvitteellisiin pareihin. Jotkut ovat avoimia keinotekoisesta identiteetistään. Toiset, kuten Valeria ja Camila, pitävät yllä epäselvyyttä. Tämä strategia on jakava: realismin kiehtovuuden ja manipuloinnin edessä koettavan levottomuuden välillä.

Heidän julkaisujensa kommentit ovat ristiriitaisia. Jotkut ihmettelevät: "Uskomatonta", "Mahtavaa". Toiset reagoivat: "Miksi kukaan ei puhu siitä, että he ovat feikkejä?" "On kammottavaa, mitä tekoäly voi tehdä." Nämä digitaaliset hahmot haastavat suhteemme imagoon, kehoon ja aitouteen. Ne herättävät myös kysymyksen representaatiosta: mitä tarkoittaa idealisoida ihmisiä, joita ei ole olemassa?

Pohjimmiltaan Valeria ja Camila -ilmiö ilmentää aikakautta, jossa totuuden ja fiktion rajat hämärtyvät – tarkoituksella. Heidän (kuvitteellinen) tarinansa yhteenliittyneistä kaksosista koskettaa jotakin: yksilöllisyyttä, joustavuutta ja osallisuutta. Paitsi että ilmeisesti kaikki on vain keksittyä kerrontaa. Ja silti he jatkavat pöhinän luomista Instagramissa. Todiste siitä, että huomiotaloudessa illuusio on joskus arvokkaampaa kuin aitous.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
