56-vuotiaana Lauren Sánchez Bezos omaksuu minimalistisen mekon ja määrittelee hillityn tyylikkyyden uudelleen.

Anaëlle G.
Lauren Sanchez Bezos, yhdysvaltalainen televisiojuontaja ja yrittäjä, joka on kihloissa Jeff Bezosin kanssa, kääntää jälleen kerran katseita minimalistisella vintage-Mugler-mekollaan. Tämä tummansininen 90-luvun alusmekko, jossa on metallinhohtoisia olkainten yksityiskohtia, todistaa, että ajaton eleganssi ylittää iän ja trendien rajat.

Ikoninen Mugler-mekko

Yhdessä Instagram-julkaisussaan Lauren Sánchez valitsi arkipäivän Thierry Muglerin mini-slip-mekon kevätmallistosta 1999. Ensi silmäyksellä tyylikäs ja istuva mekko paljastaa avantgardistiset metalliset viimeistelyt ohuiden olkainten päissä, jotka ovat tunnusomaisia "rohkeista" tekstuureistaan tunnetulle suunnittelijalle.

Hienostunut ja vaivaton muotoilu

Täydentääkseen lookin Lauren Sánchez Bezos yhdisti mekon läpikuultaviin mustiin sukkahousuihin, teräväkärkisiin mustiin korkokengiin, hillityihin timanttikorvakoruihin ja pitkään, laineikkaaseen puoliylöspäin tehtyyn kampaukseen. Meikkitaiteilija Laura Mele jakoi Instagramissa nämä kuvat, jotka vangitsevat sekä yksinkertaisen että hienostuneen lookin.

Lauren Sánchez Bezos meni hiljattain naimisiin Jeff Bezosin kanssa ylellisissä Venetsian häissä kesäkuussa 2025. Hän määrittelee minimalistisen tyylikkyyden nerokkaasti uudelleen ja todistaa, että ikä on vain yksityiskohta verrattuna synnynnäiseen tyylitajuun. Hänen vintage-Mugler-mekkonsa, yksinkertaisuuden ja metallisen yllätyksen sekoitus, ilmentää hillittyä ylellisyyttä, joka inspiroi ja modernisoi niin kutsuttua kypsää eleganssia.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
K-pop: Tämä korealainen laulaja saavutti historiallisen hetken Grammy-gaalassa

