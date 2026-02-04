Search here...

K-pop: Tämä korealainen laulaja saavutti historiallisen hetken Grammy-gaalassa

Roseanne Park, joka tunnetaan nimellä Rosé, eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin jäsen, teki historiaa vuoden 2026 Grammy-gaalassa olemalla ensimmäinen K-pop-sooloartisti, joka esiintyi arvostetulla lavalla. Hän esitti 1. helmikuuta Los Angelesissa maailmanlaajuisen hittinsä "APT.", mikä vahvisti hänen nousunsa sooloartistina.

Historiallinen hetki K-popille

Rosé ohitti eteläkorealaisen K-pop-yhtye BTS:n Grammy-gaalassa (2020–2022) ja hänestä tuli ensimmäinen soolo-idoli, joka esiintyi yksin 68. seremoniassa. Hänet on ehdolla kolmessa pääkategoriassa – Vuoden levy, Vuoden kappale ja Paras pop-duo/ryhmäesitys – ja hän on ensimmäinen K-pop-artisti, joka on ehdolla näihin yleisiin palkintoihin, jotka ovat avoimia kaikille Academyn äänestäjille.

"APT:n" ilmiömäinen menestys.

Tämä hitti, yhteistyö Bruno Marsin kanssa, julkaistiin lokakuussa 2024 hänen debyyttisooloalbumillaan "rosie" (sija 3 Billboard 200 -listalla), ja se viittaa korealaiseen juomapeliin. Se hallitsi listoja: 12 viikkoa Billboard Global 200 -listan ykkösenä, 19 viikkoa Global Exclusive US -listalla, sijalla 3 Top 100 -listalla ja sijalla 1 Pop Airplayssa. Ennätys K-pop-artistille. Rosé oli jo voittanut MTV VMA:n vuoden kappale -palkinnon tällä kappaleella.

K-pop valloittaa Grammy-gaalan täydellä voimalla

Tämä esitys on osa laajempaa K-popin näkyvyyden kasvua vuoden 2026 Grammy-gaalassa, johon sisältyi myös kuusijäsenisen amerikkalaisen tyttöbändin Katseyen esiintyminen ja virtuaaliryhmä HUNTR/X sai ehdokkuuksia. Kolmetuntisen pääshow’n parhaaseen katseluaikaan esitettävä Rosén esiintyminen korosti Akatemian strategista tunnustusta hänen soolotyölleen Blackpinkin ollessa tauolla.

Lopulta Rosé ei vain esiintynyt; hän aloitti uuden aikakauden K-pop-solisteille Grammy-gaalassa todistaen, että yksilölahjakkuus voi kilpailla suurimpien kanssa. Seurasivatpa palkintoja tai eivät, tämä historiallinen hetki vahvistaa hänen taiteellista itsenäisyyttään ja nostaa K-popin uusiin korkeuksiin.

