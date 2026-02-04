Tämä laulaja väittää, ettei halua lapsia ja kohtaa siksi sopimattomia reaktioita.

Laulaja Charli XCX joutui hiljattain kohun keskipisteeksi käytyään podcast-keskustelun amerikkalaisen näyttelijän, ohjaajan ja tuottajan Jason Batemanin kanssa. Bateman kysyi häneltä hänen halustaan saada lapsia ja ehdotti, että hän saattaisi muuttaa mielensä. Huolimatta Charli XCX:n selkeästä vastauksesta – ei halua lapsia – ja siitä, että hän on naimisissa, näyttelijän kommentit herättivät kritiikkiaallon sosiaalisessa mediassa ja korostivat naisiin kohdistuvaa jatkuvaa seksististä painetta.

Kiistanalainen keskustelu SmartLess-podcastissa

Äskettäisessä SmartLess -podcast-jaksossa, jota juonsivat yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Jason Bateman, yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Sean Hayes sekä kanadalais-amerikkalainen näyttelijä Will Arnett, Charli XCX oli vieraana mainostamassa elokuvaansa "The Moment". Kahden lapsen isä Jason Bateman kysyi häneltä suoraan, haluaisiko hän yhden tai useamman lapsen, viitaten omaan sukuhistoriaansa. Kun Charli vastasi suoraan : "En todellakaan halua lapsia", Jason Bateman painosti häntä selittäen, että hänen vaimonsa oli muuttanut mielensä hänen takiaan, ja lisäsi: "Voisit löytää jonkun."

Charli XCX:n välitön reaktio

Charli XCX korjaa kohteliaasti Jason Batemania selventämällä: "No, olen naimisissa" viitaten avioliittoonsa George Danielin kanssa "The 1975" -yhtyeestä. Jason Bateman vastaa kevyellä vitsillä: "Minun pitäisi joskus lukea sanomalehti", ennen kuin viittasi "tulevaan aviomieheen". Vaikka keskustelu pysyy humoristisena podcastin kontekstissa – jossa juontajat tapaavat vieraan odottamatta – se korostaa valmistautumisen puutetta ja henkilökohtaisen aiheen painottamista.

Kritiikki ja reaktiot sosiaalisessa mediassa

Haastattelun otteet levisivät nopeasti kulovalkean tavoin ja herättivät laajaa paheksuntaa verkossa. Charli XCX:n fanit ja muut internetin käyttäjät kuvailivat Jason Batemanin kommentteja "inhottaviksi" ja "erittäin karuiksi kuuntelukokemuksiksi" ja tuomitsivat yhteiskunnallisen paineen naisille saada lapsia. X:n (entinen Twitter) ja Redditin kommentit korostivat kaksoisstandardeja: miehiltä ei koskaan kysytä tällaisia suoria kysymyksiä, ja naisia painostetaan järjestelmällisesti "muuttamaan mieltään" äitiydestä.

Laajempi keskustelu yhteiskunnallisesta paineesta

Tämä tapaus herättää uudelleen keskustelun sukupuolittuneista odotuksista viihdeteollisuudessa ja sen ulkopuolella. Suorapuheisuudestaan tunnettu Charli XCX on usein puhunut valinnastaan olla hankkimatta lapsia ja pitänyt jo hypoteettisen vauvan nimeämistä "siistimpänä osana". Sopimattomat reaktiot muistuttavat siitä, että kuuluisien naisten, jopa naimisissa olevien ja ammatillisesti menestyneiden, on silti perusteltava elämänvalintansa, toisin kuin miespuolisten kollegoidensa.

Charli XCX:n ja Jason Batemanin tapaus havainnollistaa täydellisesti, kuinka näennäisesti harmittomasta asiasta voi kehittyä suuri kiista, kun se koskee naisten autonomiaa äitiyteen liittyvissä asioissa. Jason Batemaniin kohdistettu kritiikki korostaa syvään juurtunutta levottomuutta: on aika lopettaa oletus, että kaikkien naisten on mukauduttava perinteiseen perhemalliin. Charli XCX muistuttaa vastauksessaan meitä siitä, että henkilökohtainen valinta on tärkeämpää kuin yhteiskunnalliset odotukset.