52-vuotias Heidi Klum ruskettuu ja esittelee vartaloaan rannalla.

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiojuontaja ja näyttelijä Heidi Klum osoittaa edelleen hyväksyvänsä täysin kehonsa ja imagonsa, mistä on osoituksena hänen äskettäiset auringonottohetkensä meren rannalla.

Rentouttava hetki auringossa

Uudessa Instagramissa jaetussa videossa Heidi Klum makaa vatsallaan veden äärellä nauttien rennosta auringonotosta. Rauhallinen ja säteilevä malli käyttää vain violetteja alaosia, auringonsäteet hyväilevät hänen ihoaan. Rauhallinen hymy koristaa hänen huuliaan, merkki pysähtyneestä hetkestä, jossa hän vaikuttaa olevan täysin läsnä. Videon kuvatekstissä on kolme emojia, jotka kuvaavat täydellisesti hänen iloista mielialaansa ja arvostustaan ​​näitä luonnollisen rauhan hetkiä kohtaan.

Ylpeänä esillä oleva siluetti

Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä urheilee ruskettunutta vartaloa ja omaksuu täysin esteettömän suhteensa kehoonsa. Tottunut poseeraamaan valokuvissa, olipa kyseessä sitten ranta, uima-allas tai puutarha, hän puolustaa luonnollista ja vapautunutta lähestymistapaa kehoon, kaukana tabuista. Ylpeänä aitoudestaan ​​hän ei epäröi jakaa arjen hetkiä ilman teennäisyyttä muistuttaen meitä siitä, kuinka tärkeää on hyväksyä itsemme sellaisina kuin olemme.

Postaustensa kautta hän kannustaa positiiviseen minäkuvaan, puolustaa itseluottamusta, hyväksyntää ja kaikenlaisen kauneuden juhlistamista. Hänen spontaani ja iloinen asenteensa auttaa inspiroimaan monia ihmisiä omaksumaan myötätuntoisemman näkemyksen omasta kehostaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Hänen rusketusfilosofiansa

Heidi Klum on jo selittänyt rakastavansa ottaa aurinkoa yläosattomissa, pääasiassa välttääkseen rusketusjuonteita, tapaa, jonka hän helposti liittää eurooppalaiseen perintöönsä. Hän kuitenkin selventää, että hän on tietoinen kontekstista, varsinkin kun hänen lastensa ystävät ovat paikalla, eikä pyri "kehumaan esittelyn vuoksi", vaan yksinkertaisesti tuntemaan olonsa mukavaksi omassa nahassaan. Tämä uusi video vahvistaa kuvaa naisesta, joka kieltäytyy mukautumasta ikäänsä liittyviin odotuksiin ja jatkaa kehonsa juhlimista ilolla.

Katso tämä postaus Instagramissa Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Viime kädessä monille faneille nämä auringossa ikuistetut hetket symboloivat vapautta ja itseluottamusta, jotka ovat yhtä lailla osa Heidi Klumin "brändiä" kuin hänen muotinäytöksensä tai televisio-ohjelmansa.