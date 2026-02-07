Miljoonia tykkäyksiä jokaisella Instagram-julkaisulla: tämä thaimaalainen laulaja rikkoo ennätyksiä.

Lalisa Manoban, joka tunnetaan nimellä Lisa, on eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin Blackpinkin entinen jäsen. Hän hallitsee Instagramia yli 100 miljoonalla seuraajallaan ja miljoonilla tykkäyksillä julkaisua kohden. Tämä thaimaalainen nainen muuttaa jokaisen julkaisun digitaaliseksi hyökyaalloksi ja laajentaa samalla imperiumiaan musiikkiin, muotiin ja nyt myös elokuviin.

Meteoreettinen nousu Thaimaasta

Bangkokissa vuonna 1997 syntynyt Lisa liittyi eteläkorealaiseen tyttöryhmään Blackpink vuonna 2016 intensiivisen YG Entertainmentin koulutuksen jälkeen. Hänen karismansa, räjähtävät tanssiliikkeensä ja terävä räppinsä tekivät hänestä nopeasti fanien suosikin. Sooloartistina hän saavutti ilmiömäistä menestystä albumeilla Lalisa (2021), Rockstar (2024) ja albumillaan Alter Ego (2025).

Instagram: hänen tykkäysvaltakuntansa

Hänen tilillään @lalalalisa_m on yli 100 miljoonaa seuraajaa, mikä sijoittaa hänet maailmanlaajuisesti kärkisijoille. Jokainen julkaisu – olipa kyseessä sitten muotiselfie, koreografia tai kiertueen ennakko – tuottaa keskimäärin 3–4 miljoonaa tykkäystä ja 20 000 kommenttia. Hän tunnetaan YouTube-kanavastaan Lilifilm Official, ja hänellä on Guinnessin maailmanennätys ensimmäisenä K-pop-idolina, joka ylitti 87 miljoonan Instagram-seuraajan rajan (vuonna 2023).

Muoti, ylellisyys ja globaali vaikutusvalta

Bulgarin, Chanelin ja MAC Cosmeticsin lähettiläänä Lisa ilmentää "Lisa-efektiä": kaikki hänen käyttämänsä myydään loppuun välittömästi. Hänen vartalonsa ja tyylinsä lumoavat Aasian, Euroopan ja Latinalaisen Amerikan. Thaimaassa hän on kansallisaarre, "vaikutusvaltaisin aasialainen" Forbes Korean mukaan.

Blackpinkin soolo ja läpimurto elokuvissa

Yhtyeen maailmanlaajuisen menestyksen jälkeen Lisa loi loistavasti oman polkunsa. Hänen albuminsa "Alter Ego" ja yhteistyöt (Megan Thee Stallion, Rosalía) vahvistivat hänen asemaansa soolosupertähtenä. Hänen vuoden 2026 maailmankiertueensa myytiin loppuun kaikkialla. Merkittävintä oli hänen näyttelijädebyyttinsä loistavalla roolilla "The White Lotus" (2025) -sarjan kolmannella kaudella, jossa hän esitti omalaatuista perijättärää. Tämä merkittävä esiintyminen HBO:lla nosti hänet kansainvälisen elokuvan eturintamaan ja osoitti hänen monipuolisuutensa musiikin ulkopuolella.

Lyhyesti sanottuna Lalisa Manoban ei ole enää vain idoli: hän on maailmanlaajuinen kolinakone. 28-vuotiaana jokainen Instagram-tykkäys K-popista Pariisin catwalkeille ja HBO:n ruuduille tarkoittaa miljoonia sopimuksia. Lisa hallitsee ylivertaisesti – ja hänen tilaisuutensa vain kasvavat.