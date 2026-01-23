Search here...

44-vuotias brasilialainen malli esittelee vartaloaan rannalla

Anaëlle G.
Brasilialainen malli ja näyttelijä Alessandra Ambrosio julkaisi hiljattain Instagramissa kuvan, joka aiheutti välittömästi sensaation. Entinen Victoria's Secret -enkeli esiintyy säteilevänä trooppisella rannalla, jalat turkoosissa vedessä, kasvot vuorten ja purjeveneiden täyttämillä horisonteilla.

Luonnollinen eleganssi

Sahramin oranssiin asuun – shortseihin ja boleroon (lyhyt takki/avattava liivi) – pukeutuneena ja olkihattuun pukeutunut brasilialainen malli ilmentää säteilevää ja rauhallista kauneutta. Tämä todennäköisesti Brasiliassa otettu kuva heijastaa Alessandran yhteyttä juuriinsa sekä hänen sitoutumistaan elämäntapaan, joka tasapainottaa urheilua, hyvinvointia ja henkilökohtaista tasapainoa.

Verkossa ihailun aalto

Julkaisu keräsi satojatuhansia tykkäyksiä vain muutamassa tunnissa ja valtavan ylistystulvan. Internetin käyttäjät ylistivät yksimielisesti hänen ajatonta karismaansa: "Olet jumalatar, ajaton!" , "44-vuotiaana olet inspiroivampi kuin koskaan", "Ehdottomia tavoitteita rannalla." Sydän- ja tulisymbolien sekä ihailuviestien muodossa tuki oli valtava.

Hyvinvointibrändien lähettiläänä ja oman uima-asumallistonsa toisena perustajana Alessandra Ambrosio inspiroi paljon catwalkin ulkopuolellakin. Nämä rantakuvat ovat osa johdonmukaista kehityskaarta: naisen, joka navigoi vuosien läpi tyyneydellä, aitoutuksella, jota hänen faninsa edelleen juhlivat.

