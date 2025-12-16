Kristen Stewart, joka on ollut naimisissa naisen kanssa kahdeksan kuukautta, jakaa oppimansa arvokkaan läksyn.

Kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun Kristen Stewart sanoi "tahdon" kumppanilleen, käsikirjoittaja Dylan Meyerille, hän avautuu ennennäkemättömällä tavalla elämästään vastanaimisiin. Esquire-lehden haastattelussa näyttelijä, joka nousi kuuluisuuteen "Twilight"-saagassa, jakaa arvokkaimman läksyn, jonka hän on oppinut avioliitostaan: yhteisen toiminnan voiman, tai kuten hän asian ilmaisee: "voima lukumäärässä" .

"On niin ihanaa, että on perhe."

Kristen Stewart ja Dylan Meyer menivät naimisiin intiimissä seremoniassa Los Angelesissa huhtikuussa 2025. Sittemmin näyttelijä sanoo löytäneensä täysin, mitä tarkoittaa kuulua tiimiin, "meihin" eikä "minään ". "On niin mukavaa, että on perhe. Dylan tuli elämääni, ja olen ymmärtänyt, kuinka tärkeää on valita huolellisesti ihmiset, joiden kanssa ympäröi itsensä", hän kertoi Esquire-lehdelle .

Kristen kuvailee suhdettaan "täydentävyydelle perustuvaksi pariksi" : hän on spontaani ja intuitiivinen; Dylan on päättäväinen ja selkeäjärkinen. "Dylan ei siedä teeskentelyä. Ja minä, vaikka annankin vaikutelman kovana, olen itse asiassa hyvin kiltti ihminen", näyttelijätär selitti selvästi tyytyväisenä tähän liittoon.

Voiman löytäminen yhdessä

Kristen Stewartille tämä side on vahvistanut hänen itseluottamustaan ja lähestymistapaansa elämään: "On voimaannuttavaa olla jonkun kanssa, joka muistuttaa sinua siitä, että elämäsi kuuluu sinulle", hän sanoo. Tähän vakauden tunteeseen liittyy päivittäinen rituaali: näyttelijätär nauttii klassikoiden lukemisesta ääneen vaimolleen – ja heidän kahdelle kissalleen ja koiralleen – Jane Eyrestä Itä-Eedeniin. Läheisyyden hetki, joka hänen mukaansa "parantaa sielun". Kristen kuitenkin korostaa itsenäisyyden tarvettaan: hän varaa "tunnin tai kaksi yksin joka aamu ennen Dylanin heräämistä" säilyttääkseen sisäisen rauhansa.

Uusi elämänvaihe

Yhdessä vuodesta 2019, kihloissa vuodesta 2021 ja nyt naimisissa olleet Kristen Stewart ja Dylan Meyer näyttävät jakavan seesteisen näkemyksen rakkaudesta: vilpittömän, läheisen ja vapaan kaikista konventioista. Näyttelijä, joka on nyt myös ohjaaja (hänen esikoispitkä elokuvansa "The Chronology of Water" esitettiin Cannesissa), harkitsee jopa perheen perustamista Dylanin kanssa – unelma, jonka hän uskoutui Rolling Stonelle vuonna 2024: "En tiedä vielä, miltä perheeni tulee näyttämään, mutta tiedän, että saan lapsia", hän totesi vakuuttavasti.

Kahdeksan kuukautta häidensä jälkeen Kristen Stewart ilmentää täyttymyksellistä naista, joka on lujasti juurtunut todellisuuteen. Kaukana siitä "kapinallisen teinin" imagosta, joka teki hänestä kuuluisan, hän näyttää nyt ammentavan voimansa ei yksinäisyydestä, vaan jakamisesta. "Numeroiden voima", kuten hän itse asian ilmaisee, ei ole vain iskulause: se on hänen tasapainonsa salaisuus – naisen, joka on löytänyt uuden liikkeellepanevan voiman rakkaudesta, yksinkertaisuudesta ja luottamuksesta.