Search here...

Tämän mallin sanotaan olevan rikkain kaikista Victoria's Secret -malleista.

Léa Michel
@gisele/Instagram

Hän jätti catwalkin lähes 20 vuotta sitten, mutta hänen vaikutuksensa ei ole koskaan hiipunut. Lavatähti-ikonina tunnettu Gisele Bündchen muutti menestyssopimuksen globaaliksi uraksi. Nykyään, vaikka entiset Victoria's Secret -tähdet loistavat edelleen televisiossa tai omien brändiensä johdossa, vain yksi hallitsee maailman rikkaimpien ihmisten listaa.

Esimerkillinen ura VS:n jälkeen

Yli vuosikymmenen Victoria's Secret -malliston catwalkeilta poistuttuaan Gisele Bündchen on edelleen rikkaimpien entisten Angels-kustantamon jäsen. SCMP:n mukaan brasilialainen malli ylittää arviolta 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin omaisuudellaan reilusti entiset kollegansa ja on vakiinnuttanut asemansa avainhenkilönä mallialalla, josta on tullut liike-elämän keskus.

Gisele Bündchenin kerrotaan liittyneen Victoria's Secretiin vuonna 2000 25 miljoonan dollarin sopimuksella, ja hänestä tuli nopeasti yksi brändin ikonisimmista kasvoista. Vuonna 2006 hän kuitenkin päätti jättää mallinmaailman. Tämä lähtö, ei suinkaan haitannut hänen uraansa, merkitsi vieläkin vaikuttavamman nousun alkua. Chanelin, Pantenen ja Carolina Herreran muusana Gisele rakensi todellisen henkilökohtaisen imperiumin.

Heidi Klum seuraa hänen jalanjälkiään

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiojuontaja ja näyttelijä Heidi Klum sijoittuisi listan toiseksi SCMP:n mukaan. Hän jatkaa vaikutusvaltansa laajentamista amerikkalaisen tosi-tv-ohjelman "Project Runway" sekä vaate- ja kauneustuotteidensa kautta ja on samalla alan harvinaisen pitkäikäinen.

Mikä erottaa Gisele Bündchenin muista? Hänen strateginen visionsa. Siitä hetkestä lähtien, kun hänen sopimuksensa Victoria's Secretin kanssa päättyi, hän sijoitti kiinteistöihin, tuki ympäristöhankkeita ja omistautui yhteiskunnallisille asioille. Kahden lapsen äitinä hän ilmentää onnistunutta siirtymää supermallista sitoutuneeksi yrittäjäksi. Gisele Bündchen on edelleen Victoria's Secretin jälkeisen aikakauden perimmäinen roolimalli.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Hän halusi meikata pimeässä ja hänen kasvonsa muuttuivat: tämä näyttelijä kertoo tarinansa
Article suivant
"Miksi sinun pitäisi mennä naimisiin ollaksesi onnellinen?": Tämä laulaja rikkoo tabun

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bradley Cooper vastaa syytöksiin plastiikkakirurgiasta

Bradley Cooper on vihdoin tehnyt lopun kasvojaan ympäröivälle mysteerille. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja vieraana " Smartless "-podcastissa...

Urheiluvaatteissa pukeutunut Eva Longoria esittelee kiinteää vartaloaan

Legendaarisen hymynsä ja luonnollisen eleganssinsa takana amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, tuottaja ja malli Eva Longoria kätkee vaikuttavan kurinalaisuuden. Yksinkertaisella...

"Miksi sinun pitäisi mennä naimisiin ollaksesi onnellinen?": Tämä laulaja rikkoo tabun

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin ikoninen ääni Rosé puhui hiljattain avoimesti podcastissa Session 46: Rosé | Therapuss Jake Shanen kanssa...

Hän halusi meikata pimeässä ja hänen kasvonsa muuttuivat: tämä näyttelijä kertoo tarinansa

Palattuaan "LIVE with Kelly & Mark" -ohjelman kuvauksiin 5. tammikuuta 2026 Kelly Ripa huvitti yleisöään selittämällä, miksi hänen...

Rihanna tekee läpimurtoa tällä rohkealla mutta tyylikkäällä ystävänpäivälookillaan.

Rihanna lumosi hiljattain 149 miljoonaa Instagram-seuraajaansa paljastamalla kurkistuksen Savage X Fenty -brändinsä uuteen ystävänpäivämallistoon. Laulaja ja yrittäjä poseeraa...

"Uusi muotimuusa": Chase Infiniti esittelee vatsalihaksiaan ja aiheuttaa sensaation

Vuoden 2025 läpimurtotähti Chase Infiniti, joka nousi esiin roolillaan elokuvassa "One Battle After Another", jatkaa tyylillään ja läsnäolollaan....

© 2025 The Body Optimist