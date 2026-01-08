Tämän mallin sanotaan olevan rikkain kaikista Victoria's Secret -malleista.

Hän jätti catwalkin lähes 20 vuotta sitten, mutta hänen vaikutuksensa ei ole koskaan hiipunut. Lavatähti-ikonina tunnettu Gisele Bündchen muutti menestyssopimuksen globaaliksi uraksi. Nykyään, vaikka entiset Victoria's Secret -tähdet loistavat edelleen televisiossa tai omien brändiensä johdossa, vain yksi hallitsee maailman rikkaimpien ihmisten listaa.

Esimerkillinen ura VS:n jälkeen

Yli vuosikymmenen Victoria's Secret -malliston catwalkeilta poistuttuaan Gisele Bündchen on edelleen rikkaimpien entisten Angels-kustantamon jäsen. SCMP:n mukaan brasilialainen malli ylittää arviolta 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin omaisuudellaan reilusti entiset kollegansa ja on vakiinnuttanut asemansa avainhenkilönä mallialalla, josta on tullut liike-elämän keskus.

Gisele Bündchenin kerrotaan liittyneen Victoria's Secretiin vuonna 2000 25 miljoonan dollarin sopimuksella, ja hänestä tuli nopeasti yksi brändin ikonisimmista kasvoista. Vuonna 2006 hän kuitenkin päätti jättää mallinmaailman. Tämä lähtö, ei suinkaan haitannut hänen uraansa, merkitsi vieläkin vaikuttavamman nousun alkua. Chanelin, Pantenen ja Carolina Herreran muusana Gisele rakensi todellisen henkilökohtaisen imperiumin.

Heidi Klum seuraa hänen jalanjälkiään

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiojuontaja ja näyttelijä Heidi Klum sijoittuisi listan toiseksi SCMP:n mukaan. Hän jatkaa vaikutusvaltansa laajentamista amerikkalaisen tosi-tv-ohjelman "Project Runway" sekä vaate- ja kauneustuotteidensa kautta ja on samalla alan harvinaisen pitkäikäinen.

Mikä erottaa Gisele Bündchenin muista? Hänen strateginen visionsa. Siitä hetkestä lähtien, kun hänen sopimuksensa Victoria's Secretin kanssa päättyi, hän sijoitti kiinteistöihin, tuki ympäristöhankkeita ja omistautui yhteiskunnallisille asioille. Kahden lapsen äitinä hän ilmentää onnistunutta siirtymää supermallista sitoutuneeksi yrittäjäksi. Gisele Bündchen on edelleen Victoria's Secretin jälkeisen aikakauden perimmäinen roolimalli.