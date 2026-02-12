"Ylpeyden lähde": Angelina Jolie kertoo ylpeänä ennaltaehkäisevän mastektomian jälkeisistä arvistaan

Angelina Jolie puhui hiljattain hyvin avoimesti ennaltaehkäisevän syöpäleikkauksensa jättämistä arvista. Kambodžalais-amerikkalaiselle näyttelijälle, ohjaajalle, käsikirjoittajalle, tuottajalle ja hyvän tahdon lähettiläälle nämä eivät ole merkkejä kivusta tai menetyksestä, vaan todiste elämästä, tietoisesta valinnasta ja sitoutumisesta itseensä ja lapsiinsa.

Lääketieteellinen päätös julkistettiin

Vuonna 2013 Angelina Jolie paljasti valinneensa leikkauksen pienentääkseen korkeaa syöpäriskiään. BRCA1-geenin kantajana hän teki tämän päätöksen menetettyään useita perheenjäseniä taudille. Kansainvälisessä lehdistössä julkaistussa mielipidekirjoituksessa hän selitti haluavansa kannustaa naisia hankkimaan tietoa ja tarvittaessa harkitsemaan yksilöllisiin olosuhteisiinsa räätälöityjä ennaltaehkäiseviä vaihtoehtoja.

"Olen ylpeä arvistani."

Nykyään Angelina Jolie puhuu avoimesti arvistaan. France Interin haastattelussa hän julisti: "Olen ylpeä arvistani. Se oli valinta, jonka tein pysyäkseni hengissä, ollakseni lasteni tukena." Hän korostaa, että nämä jäljet kertovat tarinan, henkilökohtaisesta kamppailusta, mutta myös naisten solidaarisuudesta.

Elokuvantekijä Alice Winocourin ohjaamassa uusimmassa elokuvassa hänen esittämänsä hahmo kantaa myös näkyviä arpia, jotka heijastelevat hänen omia kokemuksiaan. Tämä taiteen ja elämän rinnastus antaa hänen roolisuoritukselleen ainutlaatuisen voiman.

Vaikutus, joka ulottuu elokuvan ulkopuolelle

Julkisen leikkauksensa julkistamisen jälkeen Angelina Jolie on noussut maailmanlaajuiseksi tietoisuushahmoksi. Niin kutsuttu "Angelina-ilmiö" on johtanut geenitestauspyyntöjen merkittävään kasvuun useissa maissa. Ranskassa erikoistuneissa keskuksissa havaittiin 20 prosentin kasvu perinnöllisiin syöpäriskeihin liittyvissä konsultaatioissa hänen julkisen lausuntonsa jälkeisinä kuukausina. Hänen viestinsä? Kannustaa tietoon perustuviin, yksilöllisiin valintoihin, jotka kunnioittavat jokaisen yksilön omaa matkaa. Hän korostaa, että "seulontaan ja hoitoon pääsyn ei pitäisi koskaan riippua asuinpaikasta tai taloudellisista resursseista".

Hiljaisuuden rikkominen, merkityksen antaminen

Angelina Jolie ei puhu pelkästään ennaltaehkäisevästä lääketieteestä, vaan myös syvästi muuttuneesta suhteesta kehoonsa. Hänelle nämä arvet eivät ole jotain, mitä piilottaa, vaan ymmärtää, hyväksyä ja jopa kunnioittaa. Maailmassa, jossa naisten kehojen esittämistä säätelevät edelleen pitkälti normit, hän tarjoaa erilaisen vision: vision kehosta, jossa eletään, jota muokataan, jota arvostetaan ja joka on vapautettu muiden katseista.

Hän sanoo jakavansa nämä näkyvät merkit "monien rakastamiensa naisten kanssa" viitaten hiljaiseen naisyhteisöön, joka on myös kohdannut vaikeita päätöksiä. "Minua liikuttaa aina, kun näen muiden naisten jakavan omiaan", hän uskoutuu.

Angelina Jolie väittää, että hänen arpensa eivät ole heikkouksia, vaan todiste vahvuudesta. Puhumalla avoimesti matkastaan hän tarjoaa uuden tavan ajatella terveyttä, kehoa ja sisaruutta. Hänen tarinansa inspiroi edelleen, ei sankaruuden, vaan aitoutensa ja sitoutumisensa kautta tehdä muutos kaikkien naisten hyväksi.