Search here...

"Ylpeyden lähde": Angelina Jolie kertoo ylpeänä ennaltaehkäisevän mastektomian jälkeisistä arvistaan

Fabienne Ba.
Extrait Angelina Jolie dans le film « l’Échange »

Angelina Jolie puhui hiljattain hyvin avoimesti ennaltaehkäisevän syöpäleikkauksensa jättämistä arvista. Kambodžalais-amerikkalaiselle näyttelijälle, ohjaajalle, käsikirjoittajalle, tuottajalle ja hyvän tahdon lähettiläälle nämä eivät ole merkkejä kivusta tai menetyksestä, vaan todiste elämästä, tietoisesta valinnasta ja sitoutumisesta itseensä ja lapsiinsa.

Lääketieteellinen päätös julkistettiin

Vuonna 2013 Angelina Jolie paljasti valinneensa leikkauksen pienentääkseen korkeaa syöpäriskiään. BRCA1-geenin kantajana hän teki tämän päätöksen menetettyään useita perheenjäseniä taudille. Kansainvälisessä lehdistössä julkaistussa mielipidekirjoituksessa hän selitti haluavansa kannustaa naisia hankkimaan tietoa ja tarvittaessa harkitsemaan yksilöllisiin olosuhteisiinsa räätälöityjä ennaltaehkäiseviä vaihtoehtoja.

"Olen ylpeä arvistani."

Nykyään Angelina Jolie puhuu avoimesti arvistaan. France Interin haastattelussa hän julisti: "Olen ylpeä arvistani. Se oli valinta, jonka tein pysyäkseni hengissä, ollakseni lasteni tukena." Hän korostaa, että nämä jäljet kertovat tarinan, henkilökohtaisesta kamppailusta, mutta myös naisten solidaarisuudesta.

Elokuvantekijä Alice Winocourin ohjaamassa uusimmassa elokuvassa hänen esittämänsä hahmo kantaa myös näkyviä arpia, jotka heijastelevat hänen omia kokemuksiaan. Tämä taiteen ja elämän rinnastus antaa hänen roolisuoritukselleen ainutlaatuisen voiman.

[upotus]https://www.youtube.com/shorts/hoc94zXRhOY[/upotus]

Vaikutus, joka ulottuu elokuvan ulkopuolelle

Julkisen leikkauksensa julkistamisen jälkeen Angelina Jolie on noussut maailmanlaajuiseksi tietoisuushahmoksi. Niin kutsuttu "Angelina-ilmiö" on johtanut geenitestauspyyntöjen merkittävään kasvuun useissa maissa. Ranskassa erikoistuneissa keskuksissa havaittiin 20 prosentin kasvu perinnöllisiin syöpäriskeihin liittyvissä konsultaatioissa hänen julkisen lausuntonsa jälkeisinä kuukausina. Hänen viestinsä? Kannustaa tietoon perustuviin, yksilöllisiin valintoihin, jotka kunnioittavat jokaisen yksilön omaa matkaa. Hän korostaa, että "seulontaan ja hoitoon pääsyn ei pitäisi koskaan riippua asuinpaikasta tai taloudellisista resursseista".

Hiljaisuuden rikkominen, merkityksen antaminen

Angelina Jolie ei puhu pelkästään ennaltaehkäisevästä lääketieteestä, vaan myös syvästi muuttuneesta suhteesta kehoonsa. Hänelle nämä arvet eivät ole jotain, mitä piilottaa, vaan ymmärtää, hyväksyä ja jopa kunnioittaa. Maailmassa, jossa naisten kehojen esittämistä säätelevät edelleen pitkälti normit, hän tarjoaa erilaisen vision: vision kehosta, jossa eletään, jota muokataan, jota arvostetaan ja joka on vapautettu muiden katseista.

Hän sanoo jakavansa nämä näkyvät merkit "monien rakastamiensa naisten kanssa" viitaten hiljaiseen naisyhteisöön, joka on myös kohdannut vaikeita päätöksiä. "Minua liikuttaa aina, kun näen muiden naisten jakavan omiaan", hän uskoutuu.

Angelina Jolie väittää, että hänen arpensa eivät ole heikkouksia, vaan todiste vahvuudesta. Puhumalla avoimesti matkastaan hän tarjoaa uuden tavan ajatella terveyttä, kehoa ja sisaruutta. Hänen tarinansa inspiroi edelleen, ei sankaruuden, vaan aitoutensa ja sitoutumisensa kautta tehdä muutos kaikkien naisten hyväksi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Emma Stone uudistaa klassisen bleiserin ultra-chicillä otteella

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Emma Stone uudistaa klassisen bleiserin ultra-chicillä otteella

Moitteettomista tyylivalinnoistaan tunnettu Emma Stone on jälleen kerran osoittanut mestaruutensa yksityiskohtien taiteessa, jotka tekevät kaiken eron. Vuoden 2026...

"Eikö hän häpeä?": Tämän mallin hiihtoasu herättää kiistaa

Sydäntalvella brittiläinen aikuisviihdemalli ja näyttelijä Lily Phillips aiheutti sosiaalisessa mediassa myrskyn. Syynä? Hänen hiihtoasunsa. Hän jakoi videon itsestään...

43-vuotiaana Anne Hathaway valitsee eleganssin höyhenkoristellulla mekolla.

Anne Hathaway aloitti hiljattain New Yorkin muotiviikot 2026 häikäisevän elegantilla asulla. Amerikkalainen näyttelijä valitsi ylleen mustan Ralph Laurenin...

Angelina Jolie esiintyi näyttävästi Pariisissa hopeisessa mekossa.

Pysyttyään hiljaa useita kuukausia Angelina Jolie teki näyttävän paluun Pariisissa elokuvan "Couture" ensi-illassa. Tämä oli hänen ensimmäinen punaisella...

"Hän liioittelee": Tämän urheilijan reaktio olympiavoiton jälkeen on yllättävä

Milanon 1 000 metrin olympiavoittajaksi kruunattu hollantilainen pikaluistelija Jutta Leerdam yllätti kaikki – ei vain murskavoitollaan, vaan erityisesti...

Meghan Markle omaksuu retrohenkisen "Old Hollywood" -lookin upealla mekolla ja viitalla.

Meghan Markle esiintyi hiljattain näyttävästi hyväntekeväisyystapahtumassa Los Angelesissa, jossa hän yllätti kaikki erityisen hienostuneella tyylillään. Hän poikkesi tavanomaisesta...

© 2025 The Body Optimist