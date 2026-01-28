Search here...

47-vuotias Laetitia Casta nostaa mekkonsa tasolle odottamattomalla muotiasusteella.

Extrait Laeticia Casta dans l’émission « Sept à huit »

Laetitia Casta vangitsi hiljattain kaikkien huomion Jonathan Andersonin ensimmäisessä Diorin Haute Couture -näytöksessä kevät/kesä 2026. Hän haastoi couture-koodit hienostuneella eleganssilla pukeutuneena kokomustaan asuun – hihattomaan mekkoon, jossa oli tarkat linjat ja ylellinen höyhenboa.

Pieni musta mekko rohkeasti uudelleentulkittuna

Hänen siluettinsa ytimessä on hihaton mekko, joka korostaa täydellisesti hänen ryhtiään. Huomaamaton halkio, haute couture -viimeistelyt ja moitteeton laskeutuminen: tämä vaatekappale tulkitsee Diorin DNA:n uudelleen ja antaa sille dramaattisen ja modernin tunnelman. Ranskalainen näyttelijä, malli ja ohjaaja Laetitia Casta todistaa, että klassikot eivät koskaan mene pois muodista, kun niitä kantaa itsevarmasti ja karismaattisesti.

Höyhenboa: unohdetun asusteen paluu

Yllättävä elementti? Pitkä musta höyhenboa, joka kietoutuu hänen hartioilleen ja lisää teatraalisen säväyksen. Hienovaraisesti klassista elokuvaa muistuttava se antaa asulle odottamatonta dynamiikkaa, sekoituksen retroa hienostuneisuutta ja modernia tyyliä. Usein "ylellisen matkamuiston" asemaan lykätty asuste tekee voitokkaan paluun tyylikkäänä asusteena talvelle 2026.

Eturivissä ranskalainen ikoni, jonka ulkonäkö on muuttumaton

Barbadoslaisen laulajan ja liikenaisen Rihannan sekä amerikkalaisen näyttelijän ja tuottajan Jennifer Lawrencen kaltaisten henkilöiden ympäröimänä Laetitia Casta erottuu joukosta hillityllä mutta magneettisella ranskalaisella tyylillään. Hänen siluettinsa – graafinen musta mekko ja eteeriset höyhenet – ylittää aikakaudet ja trendit harvinaisen helposti. Yves Saint Laurentin entinen muusa vahvistaa jälleen kerran asemansa ajattomana muoti-ikonina.

Leikittelemällä minimalistisen couturen ja "ylellisyyden" välisillä vastakohdilla Laetitia Casta muistuttaa meitä siitä, että muoti on ennen kaikkea asennekysymys. Hän ilmentää vapaata ja määrätietoista modernia eleganssia todistaen, että tyylillä ei ole ikärajaa – vain tunnusmerkki.

Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
Article précédent
"Uskomattoman elegantti": tämä amerikkalainen malli tekee pysyvän vaikutuksen haute couture -mekossaan
Article suivant
"Olen lihonnut": Miss Ranska kertoo kehoonsa kohdistuvasta jatkuvasta paineesta

"Olen lihonnut": Miss Ranska kertoo kehoonsa kohdistuvasta jatkuvasta paineesta

Vuoden 2025 Miss Ranskaksi valittu Angélique Angarni-Filopon on puhunut avoimesti monimutkaisesta suhteestaan kehoonsa vietettyään vuoden intensiivisen tarkastelun alaisena....

"Uskomattoman elegantti": tämä amerikkalainen malli tekee pysyvän vaikutuksen haute couture -mekossaan

Karlie Kloss nousi hiljattain Pariisin muodikasviikkojen tähdittämäksi Diorin mekoksi, joka osoitti läpikuultavien kankaiden ja avoimen selän olevan täydellinen...

"Hänestä voisi tulla malli": 31-vuotias näyttelijä määrittelee uudelleen "korealaisen tyylikkyyden"

Bae Suzy (oikealta nimeltään Bae Su-ji), rakastettu eteläkorealainen ikoni, kiehtoo edelleen ainutlaatuisella aurallaan ja poikkeuksellisella monipuolisuudellaan. Eteläkorealainen näyttelijä,...

"Upea": Tämä tähti tekee vaikutuksen internetin käyttäjiin rannalla

Amerikkalainen räppäri Coi Leray, jolla on 10 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa ja BET-palkintoehdokkuus, aiheutti sensaation tammikuun puolivälissä julkaisemalla...

Demi Moore aiheuttaa sensaation Pariisissa veistoksellisessa haalarissa.

Pariisin Haute Couture -muotiviikot lunastivat jälleen lupauksensa näyttävyydestä ja rohkeudesta. Merkittävimpien vieraiden joukossa Demi Moore lumosi yleisön Schiaparellin...

Amber Heard rikkoo hiljaisuuden kohtaamastaan nettikiusaamisesta

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Amber Heard rikkoo jälleen hiljaisuuden dokumentissa "Silenced", jossa hän valottaa laajan julkisuuden saaneen Johnny...

