"Olen lihonnut": Miss Ranska kertoo kehoonsa kohdistuvasta jatkuvasta paineesta

Vuoden 2025 Miss Ranskaksi valittu Angélique Angarni-Filopon on puhunut avoimesti monimutkaisesta suhteestaan kehoonsa vietettyään vuoden intensiivisen tarkastelun alaisena. Hänen paljastuksensa osoittavat, kuinka voimakasta painetta ulkonäköön kohdistuu edelleen, jopa niille, jotka edustavat perinteisiä kauneusstandardeja.

Vuosi tiukan mediahuomion alla

Hallituskautensa aikana Angélique Angarni-Filoponia tarkkailtiin jatkuvasti sekä hänen ikänsä että fysiikkansa vuoksi, mikä vaikutti häneen syvästi. Luovutettuaan kruununsa seuraajalleen joulukuussa 2025 hän suostui osallistumaan "Dancing with the Stars" -ohjelmaan, jossa hän puhui avoimesti kehostaan ja siihen kohdistuvista odotuksista.

"Riistiriitainen suhde" hänen imagoonsa

Kameroille puhuessaan entinen kauneuskuningatar myönsi kehittäneensä vaikean suhteen kehoonsa huomattuaan muutoksia – kuten painonnousua – viimeisen vuoden aikana. Hän selitti: "Olemme niin ankaria itsellemme, kehoillemme..." ja korosti naisten kohtaamaa voimakasta painetta, olivatpa he julkisuudessa tai eivät.

Verkkoreaktiot ja häirintä

Angarni-Filoponin matka ei ollut vailla kritiikkiä, ja hän kohtasi vihamielisiä ja rasistisia kommentteja sosiaalisessa mediassa sekä valtakautensa aikana että sen jälkeen. Tämä kyberkiusaamisen aalto teki kokemuksesta entistä vaikeamman ja vaikutti hänen itsetuntemukseensa.

Miss Ranska -kilpailu, kauneusstandardien peili

Miss Ranska 2025 -kilpailut ovat osa laajempaa keskustelua kehonkuvasta kauneuskilpailujen maailmassa. Historiallisesti näitä kilpailuja on kritisoitu kapeiden esteettisten ihanteiden edistämisestä ja osallistujille asetettavasta huomattavasta paineesta täyttää tietyt standardit – ilmiö, joka on dokumentoitu hyvin useissa eri yhteyksissä.

Kohti asteittaista hyväksymistä

Kaikesta tästä huolimatta Angélique Angarni-Filopon päätti asettaa asiat perspektiiviin ja siirtyä eteenpäin. Tarinansa kautta hän kannustaa myötätuntoisempaan itsetuntoon, kaukana jäykästä estetiikasta, ja osoittaa, että kauneus voi sisältää monimuotoisuutta ja aitoutta.

Angélique Angarni-Filoponin kertomus muistuttaa siitä, että edes tunnetuimmat henkilöt eivät ole immuuneja esteettisille paineille ja niiden välittämälle symboliselle väkivallalle. Pukemalla sanat haavoittuvuuksiinsa hän auttaa murtamaan kehonkuvaan liittyvän tabun ja tasoittaa tietä osallistavammalle keskustelulle kauneudesta, itsensä hyväksymisestä ja kehon monimuotoisuudesta.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
