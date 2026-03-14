Zendaya herätti henkiin yhden Carrie Bradshawin ikonisimmista mekoista ja aiheutti sensaation

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Zendaya, usein stylistinsa Law Roachin seurassa, nauttii historiallisesti merkittävien muotivaatekappaleiden elvyttämisestä. Essence Black Women in Hollywood Awards -gaalassa hän käänsi jälleen kerran katseita pukeutumalla Carrie Bradshaw'n hahmon ikoniseksi tekemään vintage-mekkoon.

Merkittävä esiintyminen Hollywood-tapahtumassa

Los Angelesissa vuosittain järjestettävä Essence Black Women in Hollywood Awards juhlistaa mustien naisten saavutuksia ja panosta elokuva- ja televisioteollisuudessa. Tämän vuoden seremoniassa Zendaya esiintyi drapeeratussa valkoisessa minimekossa, jonka yhtä olkainta koristi suuri, kolmiulotteinen kukka. Luomus erottui veistoksellisilla yksityiskohdillaan, kuten olkapäällä olevalla 3D-kukalla, josta sinkoutui kultaisia höyheniä. Hän täydensi asun valkoisilla Christian Louboutin -korkokengillä ja hillityillä koruilla.

Carrie Bradshawiin liittyvä mekko

Tämä mekko ei ole vieras muodin ja popkulttuurin ystäville. Samankaltaista versiota käytti Sarah Jessica Parkerin esittämä Carrie Bradshaw elokuvassa, joka perustuu kuuluisaan sarjaan neljän New Yorkin ystävän elämästä. Ikonisessa avauskohtauksessa Carrie Bradshaw esiintyy lyhyessä mekossa, jota koristaa suuri kukka olkapäällä. Tästä asusta on sittemmin tullut yksi hahmon mieleenpainuvimmista lookeista. Valitsemalla tämän vaatteen Zendaya on tuonut takaisin parrasvaloihin ikonisen hetken valkokankaan muodin maailmassa.

Whitney Houstonin tyylistä inspiroitunut luomus

Tämän mekon tarina ulottuu vielä pidemmälle. Alun perin design sai inspiraationsa laulaja Whitney Houstonin 1980-luvulla mainoskuvauksissa käyttämästä mekosta. Eugene Alexanderin suunnittelema mekko oli koristeltu kultaisilla hibiskuskukilla olkapäillä ja se ilmensi aikakauden "spektaakkelityyliä". Vuosia myöhemmin pukusuunnittelija Patricia Field loi Carrie Bradshaw'n hahmosta uudelleenkuvitellun version, jossa mekkoa lyhennettiin ja säilytettiin yksi kukka keskeisenä elementtinä.

Zendaya ja vintage-maku

Zendayaa ja hänen stylistiaan Law Roachia ylistetään säännöllisesti vintage-asuvalinnastaan punaisella matolla. Kaksikko nauttii suurten muotitalojen arkistojen luomusten tai muotihistorian merkittäviin hetkiin liittyvien vaatteiden uudelleen tarkastelemisesta. Tämä lähestymistapa auttaa tuomaan historialliset siluetit takaisin parrasvaloihin ja osoittaa, kuinka tietyt mallit voivat ylittää vuosikymmenten rajat ja pysyä samalla ajankohtaisina.

Vintage-perintöä ja nykyaikaista tulkintaa yhdistävä ulkonäkö havainnollistaa jälleen kerran, kuinka tietyt luomukset voivat edelleen inspiroida punaisia mattoja useita vuosikymmeniä ensimmäisen ilmestymisensä jälkeen.