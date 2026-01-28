Search here...

"Uskomattoman elegantti": tämä amerikkalainen malli tekee pysyvän vaikutuksen haute couture -mekossaan

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss nousi hiljattain Pariisin muodikasviikkojen tähdittämäksi Diorin mekoksi, joka osoitti läpikuultavien kankaiden ja avoimen selän olevan täydellinen muotiduo. Amerikkalainen malli ja tanssija jakoi lookin Instagramissa aiheuttaen sensaation faniensa keskuudessa.

Mestarillinen Diorin syksyn 2026 ennakkoluomus

Diorin Pre-Fall 2026 -mallistosta Jonathan Andersonin suunnittelema musta, läpikuultava mattakankaasta valmistettu mekko lumoaa upealla kontrastillaan. Edessä korkea, epäsymmetrinen, yksiolkapääntie ja kolmeneljäsosapituiset, ranteista kiristetyt puhvihihat luovat hienostuneen siluetin. Korkea ja matala helma laskeutuu kauniisti, ja syvään uurrettu selkämys paljastaa ihon täydellisen dramaattisessa jännityksessä.

Minimalistinen tyyli, joka korostaa mekkoa

Natasha Colvinin suunnittelema look on minimalistinen, jotta huone loistaa. Karlie valitsee mustat Dior Muse -korkokengät, joissa on neliönmuotoinen kärki ja ohut olkain, sekä Dior Cigale -laukun. Ricky Fraser luo matalan nutturan löysillä suortuvoilla, ja Tobi Henney levittää raikasta meikkiä: mustaa eyelineria ja pinkkiä luomiväriä.

Karlie Kloss osoittaa loistavasti, että todellinen tyylivoima syntyy hienovaraisesta kontrastista ilman räikeitä värejä tai tarpeettomia koristeita. Tämä pariisilainen ilme määrittelee uudelleen modernin eleganssin Haute Couturessa.

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
"Hänestä voisi tulla malli": 31-vuotias näyttelijä määrittelee uudelleen "korealaisen tyylikkyyden"
47-vuotias Laetitia Casta nostaa mekkonsa tasolle odottamattomalla muotiasusteella.

