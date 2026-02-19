Search here...

"Lakkasin katsomasta itseäni": tämä laulaja avautuu epävarmuuksistaan

Léa Michel
Ranskalainen laulaja-lauluntekijä Clara Luciani puhuu avoimesti kehonkuvaongelmista, jotka pidättelivät häntä kolmen vuosikymmenen ajan. Äskettäin ranskalaisessa Quotidien- keskusteluohjelmassa vieraana hän paljasti, kuinka hänen viimeisin kiertueensa oli vapauttava, ja kuinka se antoi hänelle vihdoin mahdollisuuden lopettaa "pakkomielteisen" ajattelun ja ilmaista itseään täysin lavalla.

Kierros, joka parantaa haavat

Yli miljoonan myydyn albumin ja kolmannen albuminsa "Mon sang en pleine conquête" (Vereni täydessä valloituksessa) myötä Clara Luciani toi kiertueensa voitokkaasti päätökseen 18. ja 19. helmikuuta Accor Arenalla Pariisissa. Itsevarman lavaolemisensa takana hän kuitenkin tunnustaa olleensa "hyvin tietoinen kehostaan" alkuvaiheen kiertueidensa aikana ja tunteneensa olonsa "nolostuneeksi mittasuhteistaan". "Vasta kolmekymppisenä tunsin vihdoin oloni hieman paremmaksi", hän myönsi Yann Barthèsin juontamassa "Quotidien"-ohjelmassa.

"Olen lakannut pyytelemästä anteeksi sitä, että olen täällä."

Tällä kiertueella koitti käännekohta: ”Minua ei kiinnosta, olen laulaja ja olen täällä tekemässä musiikkia. Lakkasin keskittymästä itseeni, otin tilaa.” Tulos? Kokemus, joka oli ”paljon nautinnollisempi, voimakkaampi ja vaikuttavampi”. Tämä vapautuminen antoi hänelle mahdollisuuden keskittyä uudelleen siihen, millä todella oli merkitystä, kaukana ulkonäköään koskevista arvosteluista, jotka olivat vainonneet häntä lapsuudesta asti – 11-vuotias (176 cm) ja kommentit hänen ”liian suuresta leuastaan” uransa alussa. Vuonna 2021 Clara Luciani määritteli kauneuden ”tuhanneksi tavaksi olla oma itsensä, vaalia erilaisuuttaan” ja suosi ”hauraita ja epävarmoja, jotka eivät ole tietoisia omasta viehätyksestään”.

Nämä paljastukset, jotka sattuvat samaan aikaan hänen kahden Pariisin-treffinsä kanssa, paljastavat taiteilijan olevan sovussa itsensä kanssa ja muuttavan haavoittuvuutensa vahvuuksiksi. Clara Luciani todistaa, että todellinen itseluottamus syntyy usein vuosien sisäisen kamppailun jälkeen, ja inspiroi hänen fanejaan omaksumaan omat ainutlaatuiset vahvuutensa.

