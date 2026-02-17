Search here...

"Minun on hallittava kaikki": Tämä näyttelijä kuvailee "intensiivistä" äitiyspäiväänsä

Amerikkalainen näyttelijä, tv-juontaja ja laulaja Keke Palmer jakaa avoimesti päivittäiset haasteensa: tasapainottelee kukoistavan elokuva-, televisio- ja musiikkiuran sekä kaksivuotiaan pojan Leon yksinhuoltajaäitinä olemisen välillä. Uuden sarjansa "The 'Burbs" ensi-illassa Los Angelesissa hän kertoi People -lehdelle, kuinka hän tasapainottelee tätä moniajoa ja vitsaili, että hänellä on kirjaimellisesti "kolme versiota itsestään", jotta kaikki toimisi.

Huolellisesti suunniteltu organisaatio

"Se on paljon. Poikani syntymän jälkeen olen tullut entistäkin tietoisemmaksi projektivalinnoissani ja ajanhallinnassani", myöntää Keke Palmer. Näyttelijä, laulaja ja televisiojuontaja korostaa vahvan tiimin merkitystä tämän kiireisen tahdin hallinnassa: "Rakastan kaikkea mitä teen, mutta varmistan aina, että pystyn järjestämään kaiken, koska se on intensiivistä, mutta rakastan sitä. (...) Minun on varmistettava, että pystyn hallitsemaan kaiken."

Leo, hänen ihanin elämänopettajansa

Keke kuvailee Leon nopeaa kasvua – mykästä vauvasta pieneksi pojaksi, jolla oli "omat sanat, mielipiteet ja persoonallisuus" – mestarikurssiksi. "Hän opettaa minulle ennen kaikkea, miten rentoutua ja elää elämää täysillä", hän uskoutuu. Kekelle äitiys toimii kuin peili: "Se heijastaa omaa elämääsi takaisin sinulle, mutta se myös antaa sinulle mahdollisuuden antaa itsellesi mitä tarvitset. Se on todellinen siunaus. Poikani merkitsee minulle kaikki kaikessa."

Katarttinen äidin rooli valkokankaalla

Vuoden 1989 Tom Hanksin tähdittämän komedian kauhuelokuvan uusintaversiossa ”The ’Burbs’” Keke näyttelee Samiraa, nuorta äitiä, joka kohtaa synnytyksen jälkeisiä haasteita ja monimutkaisia ihmissuhteita. ”Se oli puhdistavaa. Samira käy läpi asioita, joita minäkin olen kokenut – synnytyksen jälkeisen ajan, synnytyksen jälkeisen emotionaalisen haavoittuvuuden. Pystyin todella uppoutumaan rooliin, erityisesti kauhupuoleen!”, hän selittää.

Keke Palmer muuttaa yksinhuoltajaäitiyden ja menestyksekkään uran haasteet liikkeellepanevaksi voimaksi. Moitteettoman organisoinnin, Leoa kohtaan tunnettavan ehdottoman rakkauden ja henkilökohtaisesti resonoivien roolien avulla hän todistaa, että on mahdollista omaksua kaikki – ura, perhe, aitous – tarkoituksella ja huumorilla. Inspiroiva moniajoäiti.

