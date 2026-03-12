Kristalleilla koristellussa mekossa Lucy Liu vetää kaikkien katseet puoleensa

Kristalleilla koristellussa mekossa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu aiheutti sensaation punaisella matolla TIME Women of the Year 2026 -gaalassa Los Angelesissa.
Retrohenkinen 1700-luvun mekko
Lucy Liulla oli yllään musta samettinen midimekko, jota koristivat roikkuvat kristallitupsut, jotka heijastivat valoa jokaisella hänen liikkeellään. Tahallisesti liioiteltu lantio muistutti 1700-luvun Marie Antoinetten aikoinaan käyttämiä olkalaukkuja, lisäten dramaattista silausta ja raikasta historiallista viittausta. Kokonaisuutta täydensivät korokesandaaleilla, tyylikkäällä clutch-laukulla ja timanttikoruilla, joissa oli silmiinpistävä vaaleanpunainen kivi. Lee Harrisin stailaama asu yhdisti upeasti barokin ylellisyyden moderniin eleganssiin.
Pitkät, luonnolliset hiukset
Elokuvansa "Rosemead" trailerissa lyhyeksi polkkatukkaiseksi pukeutunut Lucy Liu esiintyi vuoden 2026 TIME Women of the Year -gaalassa pitkissä, keskeltä jakauksella varustetuissa hiuksissa, joissa oli rennot, hulmuavat kiharat. Ruusunpunainen poskimeikki ja fuksianpunaiset huulet täydensivät tyylikkään lookin.
Fanit kunnioituksessa
Internet villiintyi: "Lucy Liu, punaisen maton kuningatar!" ja "Kristallit ja mekko, olet upea!" huudahtivat internetin käyttäjät ylistäen hänen muotirohkeuttaan ja ajatonta kauneuttaan.
Lyhyesti sanottuna amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu ylittää aikakausien rajat barokkityylisessä samettisessa kristallipuvussaan todistaen, että ajaton eleganssi syntyy historian ja modernin yhdistelmästä. Tämä voimakas asu merkitsee hänen voitokasta paluutaan kansainväliselle muotimaailmalle.