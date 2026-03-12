Kristalleilla koristellussa mekossa Lucy Liu vetää kaikkien katseet puoleensa

Léa Michel
@lucyliu/Instagram

Kristalleilla koristellussa mekossa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu aiheutti sensaation punaisella matolla TIME Women of the Year 2026 -gaalassa Los Angelesissa.

Retrohenkinen 1700-luvun mekko

Lucy Liulla oli yllään musta samettinen midimekko, jota koristivat roikkuvat kristallitupsut, jotka heijastivat valoa jokaisella hänen liikkeellään. Tahallisesti liioiteltu lantio muistutti 1700-luvun Marie Antoinetten aikoinaan käyttämiä olkalaukkuja, lisäten dramaattista silausta ja raikasta historiallista viittausta. Kokonaisuutta täydensivät korokesandaaleilla, tyylikkäällä clutch-laukulla ja timanttikoruilla, joissa oli silmiinpistävä vaaleanpunainen kivi. Lee Harrisin stailaama asu yhdisti upeasti barokin ylellisyyden moderniin eleganssiin.

Katso tämä postaus Instagramissa

ahikozaofficialin (@ahikozaofficial) jakama julkaisu

Pitkät, luonnolliset hiukset

Elokuvansa "Rosemead" trailerissa lyhyeksi polkkatukkaiseksi pukeutunut Lucy Liu esiintyi vuoden 2026 TIME Women of the Year -gaalassa pitkissä, keskeltä jakauksella varustetuissa hiuksissa, joissa oli rennot, hulmuavat kiharat. Ruusunpunainen poskimeikki ja fuksianpunaiset huulet täydensivät tyylikkään lookin.

Fanit kunnioituksessa

Internet villiintyi: "Lucy Liu, punaisen maton kuningatar!" ja "Kristallit ja mekko, olet upea!" huudahtivat internetin käyttäjät ylistäen hänen muotirohkeuttaan ja ajatonta kauneuttaan.

Lyhyesti sanottuna amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu ylittää aikakausien rajat barokkityylisessä samettisessa kristallipuvussaan todistaen, että ajaton eleganssi syntyy historian ja modernin yhdistelmästä. Tämä voimakas asu merkitsee hänen voitokasta paluutaan kansainväliselle muotimaailmalle.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
60-vuotias Cindy Crawford esittelee meikitöntä tyyliään ja jakaa aamurutiininsa.
"Hän on upea": Selena Gomez häikäisee säteilevällä ulkonäöllään

