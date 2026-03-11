"Uusi Pamela Anderson": tämä malli tekee jälkensä seuraavan Baywatchin näyttelijäkaartissa

Léa Michel
@brooksnader/Instagram

Amerikkalainen malli ja televisiopersoona Brooks Nader on liittynyt Baywatch-uudelleenkäynnistyksen näyttelijäkaartiin. Hän ilmoitti uutisesta Instagramissaan 9. maaliskuuta ja vahvisti roolinsa Foxin tuotannossa kaudella 2026/27.

Selene, äänekäs kilpailija

Brooks Nader näyttelisi Seleneä, Zuma Beachin hengenpelastajien kapteenia, jota kuvailtiin "suorapuheiseksi" ja erinomaiseksi työssään, mutta joka oli jatkuvasti eri mieltä Baywatchin kapteenin Hobie Buchannonin (Stephen Amell) kanssa. Heidän jo ennestään räjähdysherkkä kilpailuhenkensä kiristyy, kun Hobie tuo tyttärensä Charlien (Jessica Belkin) tiimiinsä, paljastaen jännitteet, jotka ovat paljon syvempiä kuin pelkät ammatilliset erimielisyydet.

Katso tämä postaus Instagramissa

Brooks Naderin (@brooksnader) jakama julkaisu

Näyttelijäkaarti, joka lupaa upean shown

Brooks Nader liittyy jo ennestään vaikuttavaan näyttelijäkaartiin: yhdysvaltalainen näyttelijä Hassie Harrison (Nat), yhdysvaltalainen näyttelijä Thaddeus LaGrone (Brad), näyttelijä Jessica Belkin (Charlie) ja yhdysvaltalainen näyttelijä David Chokachi palaa toistuvaan rooliinsa Cody Madisonina, The Shoreline -baarin johtajana ja nuorten hengenpelastajien mentorina.

Katso tämä postaus Instagramissa

Brooks Naderin (@brooksnader) jakama julkaisu

Fanit vimmassa

Ilmoitus sytytti sosiaalisen median liekkeihin: "Uusi Pamela Anderson on täällä!" , "Brooks Nader Selenenä on täydellinen, hänestä tulee upea!" , huudahtivat fanit, jotka halusivat nähdä tämän muotipommi-tähten pukeutuvan legendaariseen punaiseen asuun adrenaliinintäyteisiä pelastustehtäviä ja höyryäviä juonikuvioita varten "Baywatchin" uudelleenkäynnistyksessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Brooks Naderista on tulossa Baywatch-jatko-osan uusi karismaattinen hahmo, joka lupaa sytyttää uudelleen 90-luvun kulttisarjan liekin. Räjähtävän kapteenin roolillaan häntä jo mainostetaan tämän uuden hengenpelastajien sukupolven ikonina.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Zendaya yllättää kaikki lyhyellä hiustenleikkauksella ja minimalistisella tyylillä
Article suivant
"Harvinainen karisma": 57-vuotias Gillian Anderson todistaa, että catwalk on avoin kaikenikäisille.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Harvinainen karisma": 57-vuotias Gillian Anderson todistaa, että catwalk on avoin kaikenikäisille.

Amerikkalainen näyttelijä Gillian Anderson, "Salaiset kansiot" -sarjan tähti, käveli itsevarmasti Pariisin muotiviikoilla valaisten catwalkin magneettisella ja ajattomalla läsnäolollaan....

Zendaya yllättää kaikki lyhyellä hiustenleikkauksella ja minimalistisella tyylillä

Zendaya yllätti kaikki ultratyylikkäällä lyhyellä hiustenleikkauksella ja minimalistisella tyylillä, joka kiehtoi kaikkien katseita. Pariisin muotiviikoilla amerikkalainen näyttelijä, tuottaja...

Ulkonäkönsä vuoksi pilkattua tämä vaikuttaja reagoi hyvin henkilökohtaisesti

Brittiläinen sisällöntuottaja Madeline Argy on muuttanut pilkan voimakkaaksi oppitunniksi kehopositiivisuudesta sen jälkeen, kun viraaliksi levinnyt video sai kritiikkiä...

Amerikkalainen malli Emily Ratajkowski valitsee tyylikkään ja huomiota herättävän tyylin.

Pariisin muotiviikoilla Loewen syksy/talvi 2026/27 -näytöksessä amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Emily Ratajkowski esitteli minimalistisen siluetin ja herätti...

"Hän ei vanhene": 27 vuotta myöhemmin Elizabeth Hurley palaa yhteen mieleenpainuvimmista asuistaan

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley häikäisi hiljattain fanejaan tuomalla esiin ikonisen Versace-mekon, jota hän käytti vuoden...

Hailey Bieberillä on yllään silmiinpistävä punainen pilkullinen asu.

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber kääntää katseita tyylikkäällä punapilkullisella asullaan. Tämä Instagramissa jaettu muotivalinta korostaa hänen synnynnäistä...