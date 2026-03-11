"Uusi Pamela Anderson": tämä malli tekee jälkensä seuraavan Baywatchin näyttelijäkaartissa

Amerikkalainen malli ja televisiopersoona Brooks Nader on liittynyt Baywatch-uudelleenkäynnistyksen näyttelijäkaartiin. Hän ilmoitti uutisesta Instagramissaan 9. maaliskuuta ja vahvisti roolinsa Foxin tuotannossa kaudella 2026/27.

Selene, äänekäs kilpailija

Brooks Nader näyttelisi Seleneä, Zuma Beachin hengenpelastajien kapteenia, jota kuvailtiin "suorapuheiseksi" ja erinomaiseksi työssään, mutta joka oli jatkuvasti eri mieltä Baywatchin kapteenin Hobie Buchannonin (Stephen Amell) kanssa. Heidän jo ennestään räjähdysherkkä kilpailuhenkensä kiristyy, kun Hobie tuo tyttärensä Charlien (Jessica Belkin) tiimiinsä, paljastaen jännitteet, jotka ovat paljon syvempiä kuin pelkät ammatilliset erimielisyydet.

Näyttelijäkaarti, joka lupaa upean shown

Brooks Nader liittyy jo ennestään vaikuttavaan näyttelijäkaartiin: yhdysvaltalainen näyttelijä Hassie Harrison (Nat), yhdysvaltalainen näyttelijä Thaddeus LaGrone (Brad), näyttelijä Jessica Belkin (Charlie) ja yhdysvaltalainen näyttelijä David Chokachi palaa toistuvaan rooliinsa Cody Madisonina, The Shoreline -baarin johtajana ja nuorten hengenpelastajien mentorina.

Fanit vimmassa

Ilmoitus sytytti sosiaalisen median liekkeihin: "Uusi Pamela Anderson on täällä!" , "Brooks Nader Selenenä on täydellinen, hänestä tulee upea!" , huudahtivat fanit, jotka halusivat nähdä tämän muotipommi-tähten pukeutuvan legendaariseen punaiseen asuun adrenaliinintäyteisiä pelastustehtäviä ja höyryäviä juonikuvioita varten "Baywatchin" uudelleenkäynnistyksessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Brooks Naderista on tulossa Baywatch-jatko-osan uusi karismaattinen hahmo, joka lupaa sytyttää uudelleen 90-luvun kulttisarjan liekin. Räjähtävän kapteenin roolillaan häntä jo mainostetaan tämän uuden hengenpelastajien sukupolven ikonina.