Näyttelijä Lily-Rose Depp herättää leopardikuvion henkiin tyylikkäästi.

Muotitrendeillä on usein tapana tehdä paluu vanhentuneeksi katsomisen jälkeen. Leopardikuvio on tästä loistava esimerkki. Pariisin muotiviikoilla ranskalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli Lily-Rose Depp käänsi päitä asulla, joka toi tämän ikonisen kuvion takaisin parrasvaloihin.

Merkittävä esiintyminen Chanelin muotinäytöksessä

Chanelin syys/talvi 2026/2027 näytös, joka pidettiin Grand Palais'ssa Pariisin muotiviikkojen aikana, toi yhteen lukuisia elokuva- ja muotimaailman julkkiksia. Eturivin vieraista Lily-Rose Depp erottui joukosta päästä varpaisiin ulottuvassa leopardikuvioisessa asussa. Ranskalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli oli pukeutunut leveälahkeiseen midimekkoon, jota koristi kuvio, ja siihen sopivaan hattuun. Asua täydensivät hillitymmät asusteet, kuten viininpunainen Chanel-laukku ja neutraalin sävyiset avokkaat, jotka loivat kontrastin eläinkuviolle.

Ikoninen muotiprintti

Leopardikuviolla on erityinen paikka muodin historiassa. Se nousi suosioon 1940- ja 50-luvuilla, ja siitä on vuosikymmenten aikana tullut rohkean tyylin symboli. 1960-luvulla tietyt muotitalot ja elokuvajuhlat vaikuttivat tämän kuvion erittäin suosittuun kehitykseen. Myöhemmin, 1990- ja 2000-luvuilla, sitä omaksuttiin monenlaisissa tyyleissä Hollywood-chicistä rock-vaikutteisiin. Vielä tänäkin päivänä monet suunnittelijat jatkavat eläinkuvioiden käyttöä mallistoissaan.

Vintagea ja modernia tyyliä yhdistävä tyyli

Lily-Rose Deppin asussa yhdistyivät useat tyylilliset viittaukset. Pieni hattu ja mekon leikkaus herättivät retrohenkisyyttä, kun taas asusteiden yksinkertaisuus toi siihen modernimman ilmeen. Tämä vaikutteiden yhdistelmä antoi asulle vintage-henkisen mutta modernin tunnelman, joka usein yhdistetään pariisilaiseen tyyliin. Stylistit selittävät, että nykytrendeissä leopardikuviota voi käyttää tyylikkäästi hillittyjen vaatteiden tai minimalististen asusteiden kanssa.

Läheinen yhteys Chanelin taloon

Lily-Rose Deppin läsnäolo Chanelin näytöksessä ei ole yllättävää. Ranskalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli on pitänyt yllä läheistä suhdetta muotitaloon useiden vuosien ajan. Hänestä tuli yksi brändin kasvoista jo hyvin nuorena, erityisesti Chanel N°5 -tuoksun ansiosta. Tämä yhteistyö on myös osa perheen historiaa, sillä hänen äitinsä, Vanessa Paradis, on ollut yhteydessä Chaneliin 1990-luvulta lähtien. Siitä lähtien Lily-Rose Depp on esiintynyt säännöllisesti talon näytöksissä ja tapahtumissa.

Lily-Rose Depp toi Pariisin muotiviikoilla näyttävällä esiintymisellään leopardikuvion takaisin parrasvaloihin, ikonisen aiheen, jota muotimaailma usein käsittelee. Yhdistämällä vintage-perintöä nykyaikaiseen tulkintaan tämä tyyli todistaa jälleen kerran, että tietyt trendit voivat kestää vuosikymmeniä ja pysyä silti ajankohtaisina.