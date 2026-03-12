Yhdistämällä voiman ja eleganssin, tämä olympiavoimistelija tarjoaa yhden vahvimmista ulkonäöistään.

Yhdistämällä voimaa ja eleganssia amerikkalainen voimistelija Jordan Chiles loi yhden silmiinpistävimmistä asuistaan. TIME Women of the Year -gaalassa vuonna 2026 amerikkalainen mitalisti säteili hopeisessa Tony Ward Couture -puvussa, joka yhdisti urheilullisen voiman ja couture-hiennestyksen.

Avoin aukkoinen mekko, jolla on syvällinen viesti

Jordan Chiles pukeutui hopeiseen pylväsmekkoon – joka oli osa syys/talvi 2023/2024 -mallistoa – TIME Women of the Year gaalassa 2026. Mekossa oli epäsymmetrinen, hihaton pääntie ja se oli kauttaaltaan paljettien peitossa. Vyötäröllä oleva aukko oli koristeltu viininpunaisilla ja mustilla kirjonnoilla, jotka toivat mieleen "haavan", joka teki hänestä "vahvemman".

Jason Rembertin stailaama look korosti Jordan Chilesin siluettia timanttikorvakoruilla, SherriAnn Colen tyylikkäällä föönauksella ja Dee Carrionin hohtavalla meikillä pitkine ripsineen.

Tunteellisesti latautunut gaala

Ennen iltaa yhdysvaltalainen voimistelija Jordan Chiles osallistui TIME Women of the Year Leadership Forumiin Helsa Studio -bleiseriminimekossa, jossa oli suuri valkoinen kaulusrusetti, amerikkalaisen koripalloilija Chiney Ogwumiken (WNBA/ESPN) ja amerikkalaisen maajoukkuejalkapalloilijan Kelley O'Haran (olympiajalkapallo) rinnalla paneelikeskusteluun naisten urheilun voimasta – täydelliset puitteet hänen sinnikkäälle tyylilleen.

Fanit lumoutuvat sen vahvuudesta

Reaktioita on tulvinut tapahtuman jälkeen: "Lihaksia ja eleganssia, Jordan, olet soturi!" tai "Tämä paita on voimakas, kannat voimaasi kuin kruunua!" , fanit huudahtavat ja juhlivat tätä olympiaurheilijaa, joka muuttaa koettelemukset muodin voitoiksi.

Lyhyesti sanottuna Jordan Chiles yhdistää huippu-urheilun ja haute couturen tyylissä, joka symboloi sitkeyttä. Tämä "haavoittunut, mutta vahvempi" -mekko ilmentää täydellisesti hänen matkaansa ja todistaa, että todellinen eleganssi syntyy vapaasti näytetystä haavoittuvuudesta.

