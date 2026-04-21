Näyttelijä Emily Blunt säteilee veistoksellisessa mekossa, jota koristaa 400 helmeä.

Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Emily Blunt teki hiljattain vaikuttavan vaikutuksen elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" New Yorkin ensi-illassa. Lincoln Centerissä hän esiintyi teatraalisesti mutta hienostuneesti ja vahvisti asemansa johtavana tyyli-ikonina kansainvälisellä punaisella matolla.

Huippuluokan mekko, jolla on poikkeuksellinen käsityötaito

Tässä tilaisuudessa Emily Blunt pukeutui Schiaparellin luomukseen kevät/kesä 2026 Haute Couture -mallistosta. Tämä veistoksellinen, useista norsunluunvärisestä tyllikerroksista koostuva mekko erottui ilmavasta ja runsasta rakenteestaan. Muotitalon mukaan teoksen valmistukseen käytettiin lähes 4 000 tuntia työtä, ja siihen lisättiin tuhansia silkkisulkia, jotka korostivat sen upeaa ja lähes eteeristä ulkonäköä.

400 helmeä ainutlaatuiseen jalokiven kaltaiseen kimallukseen

Korut todella vangitsivat kaikkien huomion. Näyttelijä oli pukeutunut Mikimoton luomuksiin "Les Pétales Place Vendôme Rosés" -mallistosta. Ruusun terälehtien herkästä liikkeestä inspiroituneissa koruissa yhdistettiin ruusukultaa, timantteja ja Akoya-viljeltyjä helmiä. Yhteensä lähes 400 helmeä muodosti tämän poikkeuksellisen kokonaisuuden: kymmenillä helmillä koristellun kaulakorun sekä yhteensopivien rannekorujen ja korvakorujen, jotka loivat valoisan ja arvokkaan harmonian.

Vahva trendi uudelleenkuvitellun helmen ympärillä

Näiden korujen valinta kuvaa selkeää trendiä: helmen paluuta nykyaikaisessa versiossa. Kaukana klassisesta ulkonäöstään se on tänään uudistumassa moderneilla ja rohkeilla malleilla, joita ikoniset korutalojen edustajat puolustavat. Yhdistettynä Emily Bluntin monimutkaisesti valmistettuun mekkoon tämä mestarillinen helmien ja timanttien kokoelma korostaa hienovaraista tasapainoa perinteen ja modernin välillä.

Lyhyesti sanottuna, tällä esiintymisellä Emily Blunt todistaa jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa. Näyttävien haute couturen ja poikkeuksellisten korujen avulla näyttelijä luo mieleenpainuvan lookin, joka kuvaa täydellisesti nykyaikaisen tyylikkyyden kehitystä, jossa jokainen yksityiskohta on oma taideteoksensa.

57-vuotiaana näyttelijä Lucy Liu uskaltaa pukeutua hetken kiehtovimpaan pikku mustaan mekkoon.

57-vuotiaana näyttelijä Lucy Liu uskaltaa pukeutua hetken kiehtovimpaan pikku mustaan mekkoon.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu vangitsi hiljattain kaikkien huomion elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2"...

Kesken safarin Dua Lipa nauttii treenistä, joka ei jää huomaamatta.

Safariseikkailun keskelläkään laulaja-lauluntekijä Dua Lipa ei ilmeisesti ole hylännyt kuntoilurutiiniaan. Hän jakoi Instagramissa kuvakarusellin, joka herätti välittömästi miljoonien...

Laulaja Christina Aguileran mekko ja leikkaus aiheuttivat sensaation punaisella matolla.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Christina Aguilera ei tullut Breakthrough Prize 2026 -gaalaan vain esiintyäkseen. Hän teki näyttävän sisääntulon kahdella tavalla:...

Anne Hathaway tekee vaikutuksen runsaassa punaisessa mekossa

Kaksikymmentä vuotta Andy Sachsin roolin näyttelemisen jälkeen elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan", amerikkalainen näyttelijä Anne Hathaway jatkaa tyylitajunsa loistamista....

"Elin painajaista": Bridgertonissa asuva näyttelijä rikkoo hiljaisuuden mielenterveydestään

Brittiläinen näyttelijä Ruby Barker, joka tunnetaan julkisuudessa roolistaan sarjassa "Bridgerton", on päättänyt puhua avoimesti vaikeasta todellisuudesta. Hyvin henkilökohtaisessa...

"Ihme": 44-vuotias Natalie Portman ilmoittaa olevansa raskaana

Natalie Portman jakoi tämän odottamattoman uutisen syvästi kiitollisena. Israelilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja odottaa kolmatta lastaan, eikä hän...