53-vuotias Molly Sims luottaa retrotyylisten ranta-asujen ajattomaan viehätysvoimaan.

Vain päiviä 53. syntymäpäivänsä vieton jälkeen amerikkalainen näyttelijä ja malli Molly Sims palasi voitokkaasti parrasvaloihin Sports Illustrated -lehden uimapukunäytöksessä Miami Beachillä. Hän sisällytti kuvauksiinsa lukuisia viittauksia menneisyyteensä – tuloksena, joka oli sekä mestarillinen että odottamaton.

Ensimmäinen katsaus: 1950-luvun uusi tuleminen ruudullisesta ruudusta

Ensimmäiseen catwalk-esiintymiseensä Molly Sims valitsi asun, jonka nykymuoti näyttää löytävän uudelleen ilolla: ruudullisen haalarin, jossa on sodanjälkeisille pin-up-silueteille tyypillinen kaksisävyinen ruutukuvio. Syvä pääntie, balconette-kupit, istuvat linjat: vaate täyttää kaikki 1950-luvun vaatimukset, täydellisesti luotuna vuodelle 2026.

Selkeä viittaus kokonaiseen merenranta-ikonografiaan: pin-up-kuviin, jotka täyttivät aikakauslehtien kannet, mainosjulisteet ja Hollywood-elokuvat. Aikakausi, jolloin ranta-asut eivät olleet vain vaatteita, vaan todellinen esiintymiskappale – jota Molly Sims tulkitsee uudelleen.

Katso tämä postaus Instagramissa Molly Simsin (@mollybsims) jakama julkaisu

Toinen katsaus: punainen kunnianosoitus Baywatchille

Toisella esiintymisellään hän teki täydellisen maisemanvaihdoksen. Molly Sims teki silmiinpistävän vaikutuksen eloisanpunaisessa uima-asussa, jossa oli pyöreä pääntie, korkea halkio lantiolla ja avoin selkämys, joka oli sidottu nauhalla – yllättävä yksityiskohta paljastui, kun hän kääntyi katsojaa kohti. Tämä valinta tuo epäilemättä mieleen 1990-luvun kulttisarjan "Baywatch" hengenpelastajien ikoniset punaiset puvut.

Pelkästään tämä teos yhdistää kaksi aikakautta: kalifornialaisen unelman ja nykymuotia hallitsevan nostalgisen menneisyyden. Täydellisen moderni kunnianosoitus Atlantin toisella puolella sijaitseville ranta-ikoneille.

Kauneuden saralla, tyypillinen auringon suutelema look

Kahden asukokonaisuuden lisäksi myös kauneuslookki kiinnitti kaikkien huomion. Molly Sims oli valinnut pitkät, vyötärölle ulottuvat vaaleat hiuksensa pehmeiksi laineiksi – tunnusomainen look, joka tuo myös retrohenkeä. Hänen meikkinsä sisälsi valoisan hehkun silmien sisänurkissa, pehmeän pinkin poskipunan poskipäissä ja nenänpäässä sekä hieman satiinisen nude-huulen. Kokonaisvaikutelma loi auringon suuteleman estetiikan, joka täydensi täydellisesti hänen kahta lookiaan. Tämä tarkoituksellisen luonnollinen hius- ja kauneusvalinta korosti entisestään vaatteiden vintage-tunnelmaa.

Sports Illustrated, kohtaus, jonka hän tuntee hyvin

Molly Simsin esiintyminen Sports Illustratedin catwalkilla ei ole sattumaa. Malli, MTV:n legendaarisen "House of Style" -ohjelman entinen juontaja, oli pitkään yksi kuuluisan vuosittaisen ranta-asuille omistetun ohjelman ikonisista kasvoista, jossa hän esiintyi useita kertoja 2000-luvun alussa.

Hänen paluunsa catwalkille yli kaksikymmentä vuotta ensiesiintymistensä jälkeen antaa kotiinpaluun tunnelmaa. Näyttelijänä, kirjailijana ja yrittäjänä – ja omana kauneusbrändinsä viime vuosina – Molly Sims jatkaa omalla tavallaan tietynlaisen kalifornialaisen viehätysvoiman ilmentämistä.

Näiden kahden paljon puhutun esiintymisen myötä Molly Sims on tehnyt paljon enemmän kuin vain "muotiesiintymisen". Hän muistutti kaikkia, että 53-vuotiaana voi edelleen kävellä catwalkilla helposti – jos jollakulla oli epäilyksiä.