57-vuotiaana näyttelijä Lucy Liu uskaltaa pukeutua hetken kiehtovimpaan pikku mustaan mekkoon.

Fabienne Ba.
@lucyliu / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja, taidemaalari ja kuvanveistäjä Lucy Liu vangitsi hiljattain kaikkien huomion elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" New Yorkin ensi-illassa. Hän esiintyi upeasti vuoden 2006 kulttiklassikon odotetussa jatko-osassa hienostuneessa asussa.

Pieni musta mekko uudelleentulkittuna modernilla otteella

Tilaisuuteen Lucy Liu valitsi suunnittelija Georges Hobeikan luomuksen syksyn 2026 mallistosta. Tämä musta mekko, kaukana minimalistisista klassikoista, erottui hienovaraisella läpinäkyvyyden leikillä ja huolellisella kirjonnalla. Hihattomassa mallissa oli kirjailtuja kukka-aiheita ja tylliä koristellut yläosat. Kokonaisuutta täydensivät entisestään kokonaan helmistä tehdyt kolmiulotteiset hapsut, jotka lisäsivät liikettä ja tekstuuria jokaisella askeleella.

Kimaltelevia asusteita siluetin korostamiseen

Asusteista näyttelijä valitsi kerroksellisen timanttikorukokoelman: näyttäviä rannekoruja, roikkuvia korvakoruja ja upean cocktail-sormuksen. Satiininen clutch-laukku ja avokärkiset sandaalit täydensivät tämän ehdottoman tyylikkään lookin. Hänen meikkinsä pysyi uskollisena ajattomalle eleganssille: sileät hiukset, säteilevä iho ja intensiivisen punaiset huulet, klassinen punaisen maton tunnusmerkki.

Katso tämä postaus Instagramissa

My Attiren (@myattire2816) jakama julkaisu

Näyttelijä, joka on sitoutunut keksimään tyylin uudelleen

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Lucy Liu on palannut "pikku mustaan mekkoon". Los Angelesissa järjestetyssä Timen Women of the Year -gaalassa hän oli jo tehnyt vahvan vaikutuksen JW Andersonin luomuksella, joka oli saanut inspiraationsa 1700-luvun silueteista ja korosti lantion volyymeja.

Lyhyesti sanottuna Lucy Liu vahvistaa asemansa muoti-ikonina, joka kykenee keksimään klassisia tyylejä uudelleen tyylikkäästi. Hänen viimeisin esiintymisensä todistaa, että pikku musta mekko, kaukana staattisuudesta, voi edelleen yllättää, kun sitä tarkastellaan luovasti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Article suivant
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

