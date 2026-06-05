Tällä tyylivalinnalla Kate Middleton tekee huomattavan viittauksen toiseen aikakauteen.

Lontoon kuninkaallisilla vastaanotoilla Kate Middleton teki jälleen kerran erittäin harkitun muotivalinnan. Walesin prinsessa esiintyi vintage-henkisessä punavalkoisessa pilkullisessa mekossa, joka herätti nopeasti tulvan kommentteja sosiaalisessa mediassa.

Punainen pilkullinen mekko, kunnianosoitus 1930-luvulle

Kate Middleton esiintyi St. Jamesin palatsissa Lontoossa 2. kesäkuuta 2026. Walesin prinsessa osallistui vastaanotolle, jossa juhlittiin maailman suurimman riippumattoman syöpätutkimusorganisaation Cancer Research UK:n 125-vuotisjuhlaa. Tilaisuudessa hän vaihtoi tavalliset modernit asunsa ehdottomasti retrohenkiseen luomukseen.

Laskeutuva mekko ulottuu nilkkoihin ja viimeistellään hennoilla röyhelöillä helmassa. Selkeät olkatoppaukset jäsentävät siluettia, ja kevyt V-pääntie, jossa on valkoinen kaulus, sekä leveä vyö korostavat vyötäröä. Leikkaus on saanut inspiraationsa 1930-luvun paitamekosta, joka oli tuolloin naisten suosiossa käytännöllisyytensä – toiminnallisten nappien, suorien linjojen ja räätälöidyn eleganssin – ansiosta.

Herneen paluu

Suurimman sensaation aiheutti juuri printti. Sesongin aikana, jolloin pilkut tekevät paluun catwalkeille ja kaduille, Kate Middleton poikkesi rohkeasti perinteisestä mustavalkoisesta kaksikostaan ja valitsi sen sijaan silmiinpistävämmän valkoisen ja punaisen kontrastin. Tämä valinta oli selvästi kaikkea muuta kuin viaton: rakkauden, voiman ja sitoutumisen symbolina punainen heijasti myös tapahtuman merkitystä.

Luomuksen on tehnyt Rodarte, kalifornialainen Pasadenassa toimiva muotitalo, jonka perustivat sisarukset Kate ja Laura Mulleavy. Romanttisista silueteistaan ja lukuisista taidehistoriaan viittaavista vaatteistaan tunnetut suunnittelijat panostavat työhönsä erityisesti luovaan tutkimukseen – mikä näkyy Walesin prinsessan valitseman mekon jokaisessa laskoksessa ja yksityiskohdassa.

Asusteet: tyypillinen yksivärinen tyyli

Uskollisena yksiväristen siluettien mieltymykselleen Kate Middleton täydensi asunsa Gianvito Rossin punaisilla samettisilla korkokengillä ja italialaisen muotitalon Miu Miun yhteensopivalla clutch-laukulla. Koruiksi hän valitsi hillityn eleganssin: rubiiniriipuksella koristellun kaulakorun ja yhteensopivat timanttikorvakorut.

Täydellisesti orkestroitu tyylillinen esitys, joka vakuuttaa tietynlaisen yhtenäisyyden ajatuksen pienimpiä yksityiskohtia myöten. Jokaisella esiintymisellä Walesin prinsessa vahvistaa asemaansa uudenlaisena muoti-ikonina: kykenevänä palaamaan vintage-henkeen ilman, että hän vain "ohittaa" sitä.

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Viesti ulkonäön tuolla puolen

Tärkeintä on edelleen: asian ajaminen. Kuningas Kaarle III:n rinnalla, kuningatar Camillan ja prinssi Williamin seurassa, Walesin prinsessa osallistui järjestön juhlintaan, jonka työn hän valitettavasti tuntee liiankin hyvin. Vuonna 2024, vain viikkojen välein, kuningas Kaarle III ja Kate Middleton ilmoittivat sairastavansa syöpää.

Tammikuussa 2025 Walesin prinsessa vahvisti siirtyneensä remissioon, kun taas hallitsijan hoito "edistyy suotuisasti" ja sitä odotetaan "lievennettävän vuoden 2026 aikana". Tämä rinnakkainen läsnäolo, palvellen niin henkilökohtaista kuin kollektiivistakin asiaa, antoi epäilemättä koko lavastukselle sen ensisijaisen merkityksen: viittojen takana oli ennen kaikkea yhteinen kamppailu.

Kate Middleton tekee 1930-luvun yksityiskohdilla koristellun Rodarte-mekkonsa myötä vaikutuksen monella tasolla: se on kunnianosoitus menneen aikakauden eleganssille, täydellisesti taitavasti muotoiltu viittaus pilkutrendiin, mutta myös vahva tuki syvästi henkilökohtaiselle asialle.