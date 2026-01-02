"Jos sinulla olisi tuollainen vartalo, tekisit samoin": Jennifer Lopez vastaa asuaan koskevaan kritiikkiin.

Search here...

Léa Michel
Jennifer Lopezilla ei ole aikomustakaan pyytää anteeksi tyyliään. Las Vegasin konsertissa hän vastasi humoristisesti kriitikoille, jotka pitivät häntä "liian provosoivana" tai "ikäänsä sopimattomaksi pukeutuneena", sanomalla yleisölleen: "Jos sinulla olisi tuollainen vartalo, tekisit samoin" – lause, joka levisi kulovalkean tavoin ja kiteyttää hänen filosofiansa.

Häntä kritisoidaan asuistaan, hän vastaa lavalla

Residenssiesityksensä "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas" ensi-illassa hän otti muutaman minuutin puhuakseen suoraan sosiaalisessa mediassa saamistaan kommenteista: "Miksi hän aina pukeutuu noin?" , "Miksi hän ei pukeudu ikäisensä mukaisesti?" .

Itsensä oikeuttamisen sijaan J.Lo valitsi ironian ja itseiron. Hän selitti, että niin monien vuosien jälkeen hän oli oppinut jättämään huomiotta nettivihan, jota hän kuvaili "maailman surullisimmaksi ja ilkeimmäksi paikaksi", samalla myöntäen, että jotkut kommentit naurattivat häntä. Sitten hän esitti iskulauseensa: "Jos sinulla olisi tuo vartalo, tekisit samoin", ennen kuin kääntyi kannoillaan ja meni vaihtamaan vaatteita kulissien taakse.

Vahva näkemys iästä ja kehosta

Jennifer Lopez on vuosien ajan puolustanut rentoa lähestymistapaa ikääntymiseen. Vuonna 2028 Harper's Bazaar -lehden haastattelussa hän selitti toistavansa usein positiivisia affirmaatioita, kuten "Olen nuori ja ajaton", ja korosti, että ikä on enemmän "mielessä" kuin lukumäärässä.

Jennifer Lopez sanoo myös oppineensa olemaan itselleen ystävällisempi vanhetessaan: ymmärtämään paremmin vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, uskaltamaan puhua itsestään hyvää eikä enää antamaan kritiikin sanella pukeutumistaan tai esiintymistään. Hänen lava-asuistaan tulee sitten tämän asenteen jatke: keho, joka on hyväksytty, itsevarma ja jota ei ole tarkoitus piilottaa vain siksi, että se on saavuttanut tietyn iän.

Verkkokritiikin ja luottamuksen mallin välillä

Sosiaalisessa mediassa hänen lauseensa "Jos sinulla olisi tuo vartalo, tekisit samoin" on jakava mielipiteitä. Jotkut ihmiset pitävät sitä ylimielisyytenä tai epäsuorana kehotuksena saada "täydellinen" vartalo; toiset taas tulkitsevat sen vapauden viestiksi: 56-vuotias nainen, joka kieltäytyy luokittelemasta itseään "järkeväksi ja hienovaraiseksi" ja käyttää edelleen sitä, mistä pitää.

Joka tapauksessa Jennifer Lopez tekee yhden asian selväksi: hän ei anna trollien tai ikärajoihin perustuvien normien sanella vaatekaappiaan. Vihersymboli on selvä: hänen kehonsa, hänen valintansa, hänen tapansa loistaa – ja jokainen voi tehdä samoin omansa kanssa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
58-vuotias Julia Roberts kertoo määritelmänsä rakkaudesta

