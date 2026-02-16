Meryl Streepin tytär Louisa Jacobson tekee kohua New Yorkin muotiviikoilla.

Louisa Jacobson teki hiljattain näyttävän esiintymisen New Yorkin muotiviikoilla. Amerikkalainen näyttelijä ja malli, joka tunnetaan roolistaan sarjassa "The Gilded Age", yllätti kaikki debytoimalla New Yorkin muotinäytöksessä.

Ensimmäinen, tarkasti seurattu muotinäytös

Newyorkilaisen Eckhaus Lattan syys/talvi 2026/2027 -malliston esittelyssä Louisa Jacobson astui ensimmäistä kertaa catwalkille . Tämä oli näyttelijättärelle symbolinen hetki, joka laajensi hänen taiteellista horisonttiaan. Nykyaikaisista silueteistaan ja "kokeellisesta" lähestymistavastaan farkkuihin ja neuleisiin tunnettu Eckhaus Latta on merkittävä toimija New Yorkin muotimaailmassa. Liittymällä brändin näyttelijäkaartiin Louisa Jacobson omaksuu luovan vision, joka arvostaa vahvoja persoonallisuuksia ja menee paljon perinteisten mallien ulkopuolelle.

Tässä näytöksessä hän pukeutui preppy-chic-tyyliin: moniväriseen raidalliseen paitaan, ruudulliseen minihameeseen, remmikorkokenkiin ja mokkanahkalaukkuun. Tämä kokonaisuus on yhdenmukainen hänen julkisissa esiintymisissään säännöllisesti käyttämänsä tyylin kanssa, sekoitus modernia klassismia ja rohkeita yksityiskohtia. Hänen läsnäolonsa ei jäänyt huomaamatta, varsinkin kun hän jakoi catwalkin muiden tunnettujen nykymuodin hahmojen kanssa. Tämä kokeilu catwalkien maailmaan merkitsee uutta vaihetta uralla, jota on jo ennestään seurattu tarkasti osittain hänen perhetaustansa ansiosta.

[kuvateksti id="liite_434893" align="aligncenter" leveys="820"] @louisa_jacobson/Instagram[/kuvateksti]

Näyttelijä, joka on jo vakiinnuttanut asemansa valkokankaalla

Ennen catwalkille siirtymistään Louisa Jacobson saavutti laajaa huomiota HBO:n sarjalla "The Gilded Age". Hän näyttelee Marian Brookia, keskiluokkaisesta perheestä tulevaa nuorta naista, joka löytää 1800-luvun lopun New Yorkin seurapiirien jäykät säännöt. Vuonna 2022 lanseerattu sarja antoi näyttelijälle mahdollisuuden vakiinnuttaa paikkansa amerikkalaisessa televisiokentässä. Hänen roolisuoritustaan itsenäisyyden ja sosiaalisten rajoitusten välillä repivästä hahmosta ylistettiin tarkkuudestaan ja herkkyydestään.

Näyttämötaiteissa koulutuksensa saanut Louisa Jacobson rakensi uraansa askel askeleelta, kaukana pelkästään "jonkun tyttärestä". Vaikka hänen nimensä luonnollisesti herättää huomiota, hänen työnsä valkokankaalla osoittaa halua jättää jälkensä omien taiteellisten valintojensa kautta.

Säännöllinen läsnäolo eturivissä

Kauan ennen muotidebyyttiään Louisa Jacobson oli jo tuttu kasvo muotiviikoilla. Calvin Kleinin, Khaiten, Courrègesin ja Jason Wun kaltaisten muotitalojen näytöksiin kutsuttuna hän vakiinnutti asemansa vähitellen haluttuna eturivin vieraana. Hänen tyyliään, jota usein kuvataan preppy-henkiseksi modernilla otteella, leikittelee strukturoiduilla linjoilla, kerroksellisilla vaatteilla ja androgyynisillä asuilla. Tämä tyylin johdonmukaisuus vaikuttaa hänen imagoonsa muotialalla, jossa näyttelijättären ja muoti-ikonin välinen raja hämärtyy yhä enemmän.

Hän osallistui myös newyorkilaisen Kallmeyer-brändin kevät/kesäkampanjaan poseeraten virtaviivaisissa, räätälöidyissä silueteissa. Tämä esteettinen valinta, joka on kaukana tyylikkäistä kliseistä, vahvistaa hänen asemaansa älyllisen ja minimalistisen muodin parissa.

Uusi askel monitahoisella matkalla

Meryl Streepin tyttärenä oleminen tuo mukanaan tietynlaista näkyvyyttä. Oscar-palkittu näyttelijä, joka tunnetaan Miranda Priestlyn roolistaan elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan" (2006), on jättänyt lähtemättömän jäljen kollektiiviseen mielikuvitukseen. Louisa Jacobson raivaa omaa polkuaan pyrkimättä kuitenkaan toistamaan äitinsä perintöä. Vaikka hänen äitinsä jätti jälkensä elokuvamaailmaan poikkeuksellisen uran ansiosta, hän tutkii monipuolisia mahdollisuuksia televisiosta muotialan yhteistyöhön. Hänen esiintymisensä New Yorkin muotiviikoilla osoittaa henkilökohtaista ja selkeää kiinnostusta tätä luovaa ympäristöä kohtaan.

Tämä ensimmäinen catwalk-näytös voisi todellakin tasoittaa tietä muille muodin projekteille. Yhä useammat näyttelijät astuvat catwalkeille tai ryhtyvät brändilähettiläiksi, hämärtäen taiteellisten alojen välisiä rajoja. Louisa Jacobsonille tämä kokeilu näyttää olevan osa kokeilevaa lähestymistapaa. Hänen esiintymisensä New Yorkin muotiviikoilla vahvistaa varmasti hänen asemansa nousevana tähtenä, elokuvan ja muotisuunnittelun risteyskohdassa.

Kävelemällä Eckhaus Lattan näytöksessä New Yorkin muotiviikoilla Louisa Jacobson saavutti symbolisen virstanpylvään. Hänet tunnetaan jo lupaavana näyttelijänä, ja nyt hän on vakiinnuttamassa paikkaansa muodin maailmassa. Arvostetun perintönsä ja henkilökohtaisen matkansa avulla hän raivaa omaa polkuaan omaan tahtiinsa, sekä alan ammattilaisten että yleisön valvovien silmien alla.