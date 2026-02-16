Search here...

New Yorkin pormestarin vaimo esiintyy merkittävällä paikalla muotiviikoilla.

Fabienne Ba.
Vain 28-vuotias Rama Duwaji jatkaa omaleimaisen tyylinsä luomista. New Yorkin pormestarin vaimo oli näkyvästi esillä muotiviikoilla eturivissä. Kutsuttuna newyorkilaisen Diotima-merkin näytökseen hän vahvisti asemansa nousevana muoti-ikonina, joka on kaukana perinteisistä presidentin puolisoihin liittyvistä säännöistä.

Terävä siluetti eturivissä

Rama Duwaji istui eturivissä 15. helmikuuta 2026 näytöksessä, jonka oli suunnitellut jamaikalainen Diotiman suunnittelija Rachel Scott. Tilaisuuteen hän valitsi mestarillisen kerrospukeutumisen: lyhyen beigenvärisen trenssitakin päällimmäisenä asuna, joka oli kerrostettu pidemmän ruutukuvioisen version päälle. Tämä hienovaraisesti strukturoitu kerrospukeutuminen modernisoi brittiläisen vaatekaapin klassikkoa. Kokonaisuuden täydensivät mustat cowboy-saappaat, metallinhohtoisilla yksityiskohdilla koristeltu musta nahkalaukku ja kultaiset korvarenkaat. Lookki on sekä moderni että 1990-luvun viittauksista kumpuava.

Ensimmäinen nainen, joka rikkoo muotin

Newyorkilaisen pormestarin nuorimpana vaimona Rama Duwaji ei tyydy huomaamattomaan, institutionaaliseen rooliin. Hän pyrkii vahvaan visuaaliseen identiteettiin, joka on uskollinen sukupolvelleen. Virallisissa tilaisuuksissa odotettavien niin sanottujen perinteisten siluettien sijaan hän omaksuu Z-sukupolven suosimien merkkien vaatteita. Pitkät bermudashortsit, nauhakengät, ylisuuret paidat ja epäsymmetriset topit ovat säännöllisesti esillä hänen julkisissa esiintymisissään. Tämä tyylillinen asemointi auttaa määrittelemään uudelleen imagon New Yorkin ensimmäisestä naisesta, joka on entistä paremmin yhteydessä aikaansa ja yhteisöönsä.

Sosiaalisen median vahvistama läsnäolo

Rama Duwaji on erittäin aktiivinen Instagramissa, jossa hän jakaa tyylinsä kahden miljoonan seuraajansa kanssa. Hän vaalii omaleimaista estetiikkaa: kerroksellisia hopeakoruja, arkkitehtonisia asusteita, strukturoituja siluetteja ja urbaaneja vaikutteita. Hänen hiljattainen kuvaus The Cut -lehdelle oli jo vahvistanut tämän vahvan muotisuunnan. Hänen läsnäolonsa muotiviikoilla vain vahvistaa tätä vauhtia: hän on vähitellen vakiinnuttamassa asemaansa vaikutusvaltaisena hahmona New Yorkin tyylipiireissä.

Viime kädessä Rama Duwaji ei Diotiman muotinäytöksessä esiintyessään ole vain läsnä muotitapahtumassa. Hän ilmentää laajempaa evoluutiota: uuden sukupolven julkisuuden henkilöitä, jotka käyttävät muotia kielenään. Se on tapa vahvistaa, että eleganssi ja moderni voivat esiintyä rinnakkain jopa – ja ehkä erityisesti – vallan sfääreillä.

