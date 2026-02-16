Search here...

44-vuotias Beyoncé yllättää uudella lyhyellä hiustyylillä

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Beyoncé on juuri julkistanut hiusmuodonmuutoksen lyhyellä, leukaan ulottuvalla vaalealla leikkauksella. Se on hänen lyhin hiuksensa vuosiin.

Yllättävä esiintyminen… kuvissa

Useiden kuukausien hiljaisuuden jälkeen sosiaalisessa mediassa laulaja ilmestyi uudelleen 12. helmikuuta Instagramissa julkaistujen kuvien karusellissa, jotka oli otettu Super Bowlin 2026 aikana. Kuvatekstejä vailla olevat kuvat antoivat lookin puhua puolestaan: sileä ja strukturoitu, hunajanvaalea polkkatukka, joka kehystää kasvot ja modernisoi hänen tyyliään välittömästi.

Kuvissa Beyoncé pukeutuu ensin pitkään, chartreuse-väriseen trenssiin, joka sopii yhteen laukun ja aurinkolasien kanssa, ja sitten hillitympään asuun, jossa on kermanvärinen, olkapäitä paljastava toppi, joka on työnnetty oliivinvihreän housujen sisään. Asukokonaisuudessa korostuu hänen uusi hiustyylinsä, joka on klassisen polkan ja ranskalaisen polkan yhdistelmä, pyöristetyillä latvoilla ja hallitulla volyymilla.

Lyhyt hiustenleikkaus, joka merkitsee käännekohtaa

Tämä lyhyt polkkatukka, jossa on kullanruskeat/karamellinvaaleat sävyt ja tummemmat tyvet, on jyrkkä kontrasti pitkille, laineikkaille hiuksille, joita Beyoncé on suosinut viime vuosina, erityisesti "Cowboy Carter" -aikakaudella. Fanit näkevät sen jo tyylillisen uudistumisen merkkinä, jopa "uuden taiteellisen luvun" alkuna. Monet ylistävät sen "virkistävää", "ultra-chickiä" ja "voimakasta" ulkonäköä uskoen, että vaalea polkka korostaa täydellisesti Beyoncén piirteitä ja hänen tähtivoimaansa. Jotkut kutsuvat sitä jopa "ikoniseksi kampaukseksi" ja ennustavat, että tästä lyhyestä polkasta tulee yksi vuoden kuumimmista hiustrendeistä, sillä se yhdistää täydellisesti eleganssin ja modernin tyylin.

Poseeraamalla "Touchdown"-lipun kanssa ja yhdistämällä tämän kampauksen "karkkiomenanvihreään" tyyliin, Beyoncé muuttaa yksinkertaisen leikkauksen todelliseksi muotilausunnon vahvistaen jälleen kerran asemansa ikonina, joka kykenee käynnistämään trendin vain muutamalla kuvalla.

